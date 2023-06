La qualité de l’air à Ottawa est l’une des pires au Canada

Mercredi matin, la Cote air santé d'Environnement Canada a atteint un niveau très élevé de 10+ à Ottawa, ce que l'agence météorologique a qualifié de risque très élevé . Elle est restée inchangée jusqu'à mercredi après-midi, avant de revenir, à partir de 16 heures, à un niveau de risque modéré.

Selon Steven Flisfeder, météorologue spécialiste de la préparation aux alertes à Environnement Canada, les vents dirigent la fumée des feux de forêt directement vers Ottawa et avec elle, plusieurs contaminants qui polluent l'air.

Ajouté à cela, il y a l'effet de vallée. Selon la saison, celle-ci aide à piéger ces contaminants, en particulier pendant la nuit, lorsque l'air se refroidit , explique-t-il.

Steven Flisfeder, météorologue chez Environnement Canada. Photo : Radio-Canada

À mesure que l'air se refroidit, les contaminants sont ramenés plus loin au sol et piégés à la surface, ce qui entraîne des concentrations de fumée très élevées , en particulier le matin.

En règle générale, nous voulons que le seuil de ces concentrations soit inférieur à 51 microgrammes, mais ces deux derniers jours, nous avons constaté qu'il atteignait 300 ou 400 microgrammes, soit un niveau très élevé de contaminants dans l'air , détaille M. Flisfeder.

Lorsque le temps se réchauffe au cours de la journée, l'air chaud peut pousser l'air pollué vers le haut et la qualité de l'air s'améliore.

Des niveaux anormalement élevés de particules fines nocives

Eric Lavigne, professeur adjoint à l'École d'épidémiologie et de santé publique de l'Université d'Ottawa, explique que l'indice de qualité de l'air d'Environnement Canada indique quand il y a un niveau élevé de particules fines nocives dans l'air.

À Ottawa, les particules ont atteint un niveau anormalement élevé , estime-t-il. Habituellement, dans la région, on observe quotidiennement des concentrations de l'ordre de 5 à 10 microgrammes par mètre cube.

Eric Lavigne est professeur à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et épidémiologiste principal à Santé Canada. Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Avec la fumée de ces derniers jours, Ottawa compte maintenant environ 200 microgrammes de particules par mètre cube d'air, détaille le professeur.

Les conditions de qualité de l'air dans la capitale fédérale devraient s'améliorer légèrement mercredi soir et rester à un niveau de risque plus modéré sur l'indice de qualité de l'air. Les vents tourneront légèrement vers l'est, poussant l'air enfumé plus à l'ouest.

Il y aura quelques améliorations au cours des prochaines 24 heures, mais le risque n'est pas complètement écarté pour les jours à venir , avertit M. Flisfeder, ajoutant qu'une détérioration de la qualité de l'air est toujours attendue.