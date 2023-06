Comment se protéger de la pollution due aux feux de forêt?

Les feux de forêt ravagent le Nord-Est de l’Ontario et le Québec depuis quelques jours. La fumée a dernièrement atteint Toronto et d’autres villes du Sud de l’Ontario en raison de la circulation atmosphérique.

Pourquoi la fumée des feux est-elle nocive?

La fumée provenant des feux de forêt contient plusieurs types de particules polluantes, dont les PM2,5, appelées ainsi en raison de leur diamètre de 2,5 micromètres.

Les particules sont si fines qu’elles sont respirées directement dans nos poumons, explique le Dr Samir Gupta, pneumologue et clinicien-chercheur à l'Hôpital St. Michael's de Toronto. Puis les nanoparticules entrent vos vaisseaux sanguins , explique le clinicien, ce qui peut avoir un impact sur vos organes .

Quelles sont les répercussions sur la santé?

Les effets sur la santé physique sont multiples. À court et moyen terme, la fumée peut faire larmoyer les yeux, irriter les voies nasales et donner la toux, a résumé Éric Lavigne, professeur adjoint à l’École d’épidémiologie et de santé publique de l’Université d’Ottawa, lors d'une entrevue à l'émission Dans la mosaïque.

Des symptômes plus importants peuvent être ressentis par les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires, telles que l’asthme.

« Les études démontrent qu’on voit à l’urgence davantage de patients avec de la douleur à la poitrine, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux durant des feux de forêt. » — Une citation de Dr Samir Gupta

Des gens pourraient mourir en raison de cette pollution. Ce n’est pas un enjeu banal , affirme le Dr Christopher Labos, qui est cardiologue.

Les problèmes de santé sont-ils seulement physiques?

Selon le professeur Lavigne, de plus en plus d’études démontrent que les polluants des feux de forêt ont même des effets neurologiques.

Les particules peuvent déstabiliser des processus neurologiques, ce qui peut avoir pour effet d’exacerber les symptômes des gens dont la santé mentale est fragile.

Les particules franchissent la barrière qui va au cerveau, donc les particules se logent dans certaines régions du cerveau et touchent certains processus neuronaux . Les symptômes d’anxiété et de dépression peuvent être amplifiés.

D’ailleurs, Environnement Canada recommande aux Canadiens de prendre soin de leur santé mentale lors des épisodes de fumée liés aux feux de forêt.

Il n’est pas inhabituel de ressentir de l’anxiété, du stress, de la tristesse ou de l’isolement lors d’un épisode de fumée , déclare Environnement Canada.

Que faire pour se protéger des polluants?

Les experts en santé publique recommandent de rester à l’intérieur autant que possible et de ne pas faire d’activité physique intense à l’extérieur.

Si on doit quitter la maison, il est préférable de porter un masque de type N95 et de bien l’ajuster à son visage. On peut marcher à l’extérieur, mais l'épidémiologiste Éric Lavigne suggère de ne pas le faire trop longtemps.

Des Torontois se promènent dans le marché Kensington malgré la fumée enveloppant la ville. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Il est aussi important de fermer les fenêtres et, si possible, d’utiliser un purificateur d’air. Ce dernier aide à réduire les particules fines se trouvant dans la pièce où est branché le purificateur.

Pour profiter pleinement du purificateur, Environnement Canada recommande notamment de réduire les sources de pollution intérieures, comme la fumée de cigarette, les poêles à bois et les chandelles, qui produisent tous des niveaux élevés de composés organiques volatils.

Il faut aussi éviter d’utiliser la hotte de la cuisinière ou la ventilation de la salle de bain. Leur utilisation peut avoir comme effet de laisser entrer la fumée de l’extérieur.

Comment le gouvernement canadien détermine-t-il la gravité du risque?

Le risque lié à la qualité de l’air est élevé lorsque la cote air santé de l’agence fédérale atteint le niveau 7.

Pour en arriver là, Santé Canada et Environnement Canada analysent la concentration dans l’air de trois polluants : l’ozone troposphérique (O3), les particules fines (PM2.5) et le dioxyde d’azote (NO2).