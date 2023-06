Des homardiers de la zone 23 perdent de nombreux casiers en raison du mauvais temps

Depuis mercredi, les homardiers commencent tout juste à constater l'ampleur des dégâts. Les pêcheurs sont sortis en mer aujourd’hui et tentent de retrouver leurs casiers emportés par les vagues.

En moyenne, on parle de 30 à 40 casiers perdus par bateau, mais pour certains plus d’une centaine sont une perte totale. C’est le cas de Steve Colette, pêcheur au quai de Baie-Sainte-Anne qui en a perdu au moins 100. En raison des baleines aperçues dans la région, il a également dû déplacer ses casiers plus près de la côte.

Steve Colette a perdu 100 casiers à homard récemment. Il ne sait pas à quoi s'attendre pour la fin de la saison de la pêche. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Il s'inquiète pour la suite de la saison. On sait pas quoi ce qui va y avoir. Ça va prendre du temps avant que la mer se calme , explique Steve Colette qui croit qu’il va falloir un peu de temps pour que le homard soit de retour dans les casiers.

Les difficultés s'enchaînent cette année

Une énième difficulté dans une saison déjà compliquée pour les pêcheurs de cette zone. Certains ont commencé leur saison plus tard en raison de la météo. Ensuite, la présence de baleines noires dans la région a forcé les pêcheurs à déplacer leurs casiers. Et cette semaine, c’est la météo qui s’en mêle à nouveau.

« Dans la zone 23 dans la Péninsule acadienne, on a une saison qui est extrêmement difficile. » — Une citation de Luc LeBlanc, conseiller aux pêches de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

On a eu la présence signalée des baleines donc le protocole pour protéger les baleines a été lancé. On a eu un arrêt des pêches dans certains quadrilatères de la zone. Les pêcheurs étaient forcés de pêcher plus près de la côte ce qui explique en partie l’absence des casiers. Ils sont plus vulnérables près de la côte , explique Luc LeBlanc, conseiller aux pêches de l’Union des pêcheurs des Maritimes.

Pour les homardiers, la perte de leur casier, ça veut évidemment dire moins de prises, mais également des dépenses supplémentaires pour remplacer les casiers perdus ou endommagés. À 200, voire 300 dollars le casier, ce sont des dépenses importantes.

La saison de pêche dans la zone 23 doit se terminer le 4 juillet, mais plusieurs pêcheurs souhaitent que la saison soit prolongée.

D'après un reportage d'Océane Doucet