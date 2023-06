Après avoir atteint un creux il y a deux ans, le nombre de transactions en attente liées à la paye des fonctionnaires fédéraux est remonté au-delà des 200 000, cette année, un niveau semblable à 2019. Preuve, selon un syndicat, que les déboires du système de paye Phénix sont loin d’être terminés.

En janvier 2018, alors que le système de paye Phénix avait près de deux ans, le gouvernement fédéral estimait à 384 000, le nombre de mouvements financiers excédant la charge de travail habituelle du Centre des services de paye de Miramichi, au Nouveau-Brunswick.

Qu’est-ce qu’un mouvement financier? Les mouvements financiers représentent les dossiers liés aux salaires, comme les montants dus aux fonctionnaires ou ceux qui leur ont été versés en trop. Ils peuvent aussi être liés à des changements à la situation professionnelle d'employés, comme des congés parentaux ou des promotions. Leur nombre était descendu sous la barre des 100 000, en 2021. Depuis, il remonte progressivement, pour s’établir à 209 000, en avril 2023.

Des réaffectations d’employés au cœur du problème?

C’est très plate qu’on s’en parle encore aujourd’hui, sept ans après la mise en œuvre du système de paye Phénix , lance Bruce Roy, président du Syndicat des services gouvernementaux.

Selon lui, cette recrudescence s’explique par un manque de ressources et un changement d’affectation de nombreux spécialistes en rémunération.

Pendant les deux dernières années, des décisions du gouvernement de faire des recouvrements de fonds de trop-payés, dus à des erreurs créées en 2016, fait que certains de nos excellents conseillers en rémunération sont réassignés à ces recouvrements de fonds , affirme-t-il.

Selon le syndicat affilié à l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), il faudrait environ 1000 employés de plus pour renverser la tendance, sans quoi, les vies des fonctionnaires touchés continueront d’être ponctuées d’angoisse et de décisions difficiles.

« On hésite à prendre des promotions, à aller en congé de maternité ou en congé parental. C’est très triste comme situation. » — Une citation de Bruce Roy, président du Syndicat des services gouvernementaux

En attente de 12 000 $

C’est le cas de la fonctionnaire gatinoise Manon Bertrand, qui se bat depuis plus d’un an et demi pour obtenir un montant de 12 000 dollars qu’elle affirme lui être dû par son employeur.

Depuis un AVC qui a bouleversé sa vie en novembre 2015, l’ancienne spécialiste en rémunération dépend pleinement de l'assurance invalidité à long terme. Or, en 2021, elle apprend qu'elle est mise à pied... depuis 2016.

On lui promet alors une prestation de départ. Si un an et demi plus tard, elle en a reçu l’équivalent de 70 000 $, elle calcule toujours un manque d’environ 12 000 $. Avec les nombreux délais dans le système, rien ne lui dit quand elle pourra l’obtenir.

Si ce n’était que 200 ou 500 dollars, ça n'en vaudrait pas la peine , dit-elle. Mais là, on parle de plusieurs milliers de dollars.

Ottawa ajoute des ressources

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) reconnaît que les arriérés prennent de l’ampleur depuis 2021 en raison de l'augmentation constante et marquée du nombre de mouvements que le Centre des services de paye reçoit .

Cette augmentation, conjuguée à la grande complexité des dossiers à traiter, a limité notre capacité à réduire le nombre total de mouvements en attente , explique Alexandre Baillairgé-Charbonneau, porte-parole de Services publics et Approvisionnement Canada.

Par ailleurs, SPAC assure que le rythme de traitement des dossiers s’accélère. En 2022, les spécialistes en rémunération ont traité 138 000 mouvements de plus qu'en 2021, selon le ministère.

« Au cours des quatre premiers mois de 2023, nous avons traité 65 000 mouvements de plus qu'au cours de la même période l'an dernier. » — Une citation de Alexandre Baillairgé-Charbonneau, porte-parole de Services publics et Approvisionnement Canada

Contrairement aux dires du Syndicat des services gouvernementaux, Ottawa soutient que le problème n’est pas lié à des réaffectations d’employés, et que moins de 5 % des conseillers en rémunération du Centre des services de paye sont affectés exclusivement à la tâche de récupérer les montants versés en trop.

Le gouvernement ajoute que le Centre des services de paye a embauché plusieurs centaines d'agents de traitement de la paye et d'employés de soutien de plus depuis novembre 2021. Environ 175 conseillers en rémunération supplémentaires devraient également être engagés d’ici septembre 2023.

Je ne sais plus quoi faire

Depuis la nouvelle de sa mise à pied, Manon Bertrand se sent impuissante. Elle enchaîne les démarches pour tenter de faire accélérer son dossier, sans succès. Après plusieurs appels au bureau de son député fédéral, le libéral Greg Fergus, elle dit ne pas avoir reçu de mise à jour satisfaisante.

C’est pas parce que j’essaie pas , se désole-t-elle. C’est décourageant, parce qu’il n’y a pas de lueur au bout du tunnel.

« Je ne suis pas la seule. Il y a un paquet de monde comme ça. » — Une citation de Manon Bertrand

C’est un problème pour moi, en tant que député , répond Greg Fergus, qui se désole que de nombreux fonctionnaires subissent encore des problèmes avec leur paye.

Le député fédéral estime que les élus ont un rôle à jouer, mais il reconnaît que la complexité de la situation limite son champ d’action.

Il y a plusieurs classifications dans la fonction publique canadienne , dit-il. Quand les gens changent d’un poste à l’autre ou qu’ils ont eu des problèmes avec Phénix, c’est difficile de régler ces problèmes. Ça prend beaucoup de travail.

Face à cette situation, Manon Bertrand veut mettre une chose au clair : elle blâme le système, et non les employés.