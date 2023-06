Les feux de forêt en Haute-Mauricie vus des airs

Radio-Canada a pu survoler une partie du territoire touché par les feux de forêt à bord d’un avion Cessna. L’équipe s’est envolée du secteur urbain de La Tuque pour se rendre jusqu’à Clova.

Le secteur de Clova où habitent quelque 35 résidents permanents semble avoir été épargné par les incendies. Photo : Radio-Canada

Elle a constaté que le village était toujours intact et que les panaches de fumée se faisaient rare. Par contre, le passage d’incendies est bien visible des airs : de larges portions de forêt sont complètement calcinées et des flancs de montagne sont rasés.

De la fumée est visible du haut des airs à certains endroits dans la forêt de la Haute-Mauricie. Photo : Radio-Canada

Au village, on accueille la nouvelle comme quoi les feux ne seraient plus menaçants avec soulagement, mais peu de surprise.

On était déjà au courant que ça allait bien sur le terrain. Les nouvelles étaient peut-être au bureau du Premier ministre une journée en retard, mais nous ici, ça allait bien sur le terrain , explique Dominique Vincent, un résident et le propriétaire de l’auberge de Clova.

Des gens s’aventurent encore en forêt

Malgré l’interdiction de se rendre en forêt, plusieurs choisissent encore de s’y aventurer, selon des intervenants.

Il y a beaucoup de gens qui viennent depuis samedi. Les pourvoiries avaient des réservations pour la semaine et là on dit aux gens ‘‘vous ne pouvez pas passer’’. Mais bien souvent, on ne nous croit pas. On se rend à la barrière pour se faire dire ‘‘écoutez, vous ne pouvez pas y aller’’ , explique Jean-Guy Gauvin qui estime que des villégiateurs sont dans la forêt actuellement pour profiter de la saison de la chasse à l’ours même si c'est interdit.

Son magasin de chasse et pêche situé à La Tuque, Pronature, serait habituellement achalandé à ce temps-ci de l’année, mais ce n’est pas le cas avec les feux de forêt. Il sent bien que les vacanciers sont impatients de retrouver la forêt.