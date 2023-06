Le quartier de Saint-Norbert inaugure la murale restaurée de Louis Riel et Noël Ritchot

La murale restaurée de Louis Riel et Noël Ritchot dans le quartier de Saint-Norbert à Winnipeg a été inaugurée mercredi. Les travaux de restauration ont été menés à terme à l'automne 2022, mais l'inauguration a été prévue en juin afin de souligner le Mois national de l'histoire autochtone, selon l'organisme responsable du projet.

Pour marquer l'occasion, un ruban rouge a été coupé en présence de membres de la communauté ainsi que du maire de Winnipeg Scott Gillingham et le conseiller municipal du quartier de Saint-Norbert Markus Chambers.

Située à l’angle du chemin Pembina et de l’avenue de l’Église, cette murale a été conçue par l'artiste Stephen Jackson en 1997. Les couleurs ayant pâli au fil des années, l'organisme Héritage Saint-Norbert a confié la tâche de restaurer l'œuvre à l'artiste Annie Bergen en 2021.

Elle a pris les photos, elle a reconstitué et ça lui a pris un mois à faire. Je connaissais son œuvre, elle a fait beaucoup de murales, de différents styles et de reconstitutions et je la croyais vraiment capable de refaire l'œuvre , explique la directrice de Héritage Saint-Norbert, Louise Perret-Gentille.

L'œuvre qui était auparavant sur un mur de briques tient maintenant sur un mur en stuc pour en assurer une meilleure conservation.

L'ouvre de Stephen Jackson a été faite en 1997 et les couleurs avaient perdu de l'éclat au fil des ans. (Photo d'archives) Photo : Kenza Zaoui

La murale représente les événements d'octobre 1869, où les Métis, menés par Louis Riel et l'abbé Ritchot, ont érigé une barrière pour arrêter les représentants du gouvernement canadien au Manitoba alors que des arpenteurs fédéraux préparaient l’installation de colons sur un territoire qui comprenait leurs terres.

Cet événement était précurseur de la signature de l'Acte du Manitoba de 1870 et de la création de la province.

C'est une image très importante pour les gens qui rentrent en ville pour nous identifier comme un point d'histoire très important , rappelle Louise Perret-Gentille.

Selon elle, Héritage Saint-Norbert et le Centre des arts de Saint-Norbert ont collaboré dans la réalisation de ce projet.

Avec des informations de Lindsey Gueï