Le Pro-Am Gagné-Bergeron est sauvé

Je suis vraiment content , s'exclame Alain Rioux, cofondateur du Pro-Am Gagné-Bergeron il y a 15 ans.

À la fin du mois de mai, Alain Rioux lançait un cri du cœur. Le 15e Pro-Am Gagné-Bergeron du 10 août prochain aurait pu être le dernier à Québec s’il n’avait pas réussi à trouver des gens à qui offrir les clés de la maison.

Un homme d’affaires de Montréal m’a relancé plusieurs fois afin de déménager l’événement à Laval , dit-il.

C'est que la croissance de l’événement l’oblige dorénavant à travailler bénévolement presque 365 jours par année.

On est rendu à 13 comités et 125 bénévoles , ajoute l’homme de 63 ans. On va même chercher les joueurs qui arrivent en jet privé!

Il se réserve toutefois de dévoiler l’identité de celui qui lui succédera, pour le moment.

Alain Rioux s'implique dans le Pro-Am Gagné-Bergeron depuis le tout début. Photo : Radio-Canada

On veut laisser passer le buzz des célébrations des Remparts et de la finale de la Coupe Stanley , explique Alain Rioux qui souhaite avant tout rassurer les amateurs et leur faire savoir que l’événement est sauvé .

Il assure que ce mystérieux sauveur est un ancien joueur professionnel, en affaires à Québec, connu et aimé de tous dans le monde du hockey .

Il indique que le nouveau venu, choisi parmi quelques candidats intéressants , assiste déjà aux réunions.

La mission numéro un pour laquelle il embarque, c'est parce qu’il veut être là pour les enfants et les fondations.

Depuis 15 ans, le Pro-Am Gagné-Bergeron a permis d’amasser des fonds pour quatre organismes qui viennent en aide aux enfants malades et défavorisés de la région de Québec.

Avec cette année, on va approcher le cap des 4 millions de dollars amassés en 15 ans , se réjouit Alain Rioux.

Lors de l’annonce prévue au cours des prochains jours, le comité organisateur en profitera pour dévoiler le nom de nouveaux joueurs qui prendront part à l’événement du 10 août. Une vingtaine de hockeyeurs professionnels ont déjà confirmé leur présence.