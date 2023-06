Dégradation de la qualité de l’air : quelles conséquences sur la santé ?

Une bonne partie de la région de l’Outaouais se trouvait encore dans les fumées émanant des feux de forêt, mercredi. Une situation qui devrait d’ailleurs perdurer jusqu’en fin de semaine, à en croire Environnement Canada.

La médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO), docteure Vera Etches, s’estime ainsi inquiète en raison du grand nombre de personnes potentiellement concernées.

Cela affecte tout le monde et il y a des populations qui sont à plus grand risque à cause des difficultés [en lien] avec les maladies respiratoires et les maladies cardiaques , explique-t-elle.

La situation aurait d’ailleurs provoqué une augmentation des visites aux urgences, selon la médecin, qui identifie les particules fines comme responsables de la détérioration de l’état de santé des personnes.

Dre Vera Etches est médecin chef en santé publique à Santé publique Ottawa. Photo : Radio-Canada

Mentionnant une réalité historique pour la région de la capitale fédérale, le surintendant aux relations publiques pour le Service paramédic d’Ottawa, Marc-Antoine Deschamps, souligne quant à lui les risques supérieurs encourus par les jeunes enfants et les personnes âgées.

N’importe quelle maladie qu’ils peuvent avoir dans ces catégories-là va empirer des suites de la mauvaise qualité de l’air , estime-t-il.

Éviter le plus possible l’extérieur

Parlant de risque élevé à très élevé pour la santé, la médecin-chef en santé publique à Ottawa préconise ainsi de limiter les activités physiques à l’extérieur, et notamment pour les personnes présentant des problèmes en lien avec la respiration.

C’est important pour [les personnes] ayant des maladies préexistantes, pulmonaires ou cardiaques, de [porter] attention aux symptômes, de savoir [les] gérer et d’aller chercher de l'aide en cas de difficulté , recommande-t-elle.

« Il est possible, avec ce niveau de particules fines dans l’air, d’avoir des symptômes plus sévères et des conséquences sévères. » — Une citation de Docteure Vera Etches, médecin chef de Santé publique Ottawa

Si la priorité doit être de rester le plus possible à l’intérieur, selon la médecin, le port d’un masque de type N95 pourrait par ailleurs aider à réduire la quantité de particules fines inhalées.

C’est une option, pour les gens, qui peut aider, s’ils sont dans la fumée, mais ce n’est pas une solution complète parce qu’il y a aussi des gaz qui peuvent entrer dans les poumons. Alors la première chose, c’est réduire le temps dans la fumée.

La CNESST invite travailleurs et employeurs à la prudence

Côté québécois, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) invite également les travailleurs et les employeurs à demeurer à l'affût des symptômes éventuels liés aux fumées d’incendies.

Selon son porte-parole, Nicolas Bégin, la sécurité et la santé au travail font d’ailleurs office de responsabilités partagées entre les deux parties, l’employeur et l’employé, ayant des droits et des devoirs en la matière.

Nous, les recommandations qu’on met de l’avant, [...] c’est d’abord d’être attentif aux différents avis publics qui sont émis. Si ce sont des avis d’évacuations par exemple, ils doivent être respectés, mais c’est aussi de fermer les fenêtres dans les milieux de travail, de mettre quand c’est possible les systèmes de ventilations en mode recirculation de l’air, c’est de demeurer à l'intérieur des bâtiments autant que possible, c’est aussi de repousser dans la mesure du possible les travaux à l'extérieur , énumère ce dernier.

Nicolas Bégin est porte parole à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Photo : Radio-Canada

À l’image de la Dre Vera Etches, M.Bégin conseille également les personnes qui n’ont pas d’autres choix que de travailler à l’extérieur de se prémunir d’un masque. Il encourage, par ailleurs, tous les travailleurs ayant des questions à propos des symptômes à contacter le 811, et le 911 en cas d’urgence.

Pour l’instant les choses sont sous contrôle de notre côté, tempère-t-il toutefois. En ce sens, on y va de recommandations, ce ne sont pas des obligations, mais des recommandations.

Pas d’achalandage significatif dans les hôpitaux, pour le moment

Si la situation a provoqué une légère hausse de l'achalandage aux services d’urgences d’Ottawa lundi, selon la Dre Etches, tout est revenu à la normale au cours de la journée de mardi.

Cette dernière encourage d’ailleurs les personnes ayant des questionnements à propos des symptômes de se renseigner, dans un premier temps, auprès des services appropriés, avant de prendre la décision de se rendre à l’hôpital.

Pour les gens qui ont des difficultés, [vous pouvez] parler avec votre médecin. On peut aussi appeler au 811 pour Accès santé Ontario, il y a 81 infirmières par jour pour discuter des symptômes et aider avec l’évaluation et la décision d’aller aux urgences.

Du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais (CISSSO), aucune augmentation significative de l’achalandage n’est également à déplorer.

Avec les informations de Inès Ali-Khan et de Claudine Richard