À Granby, la désignation de deux sites pour les personnes en situation d'itinérance est loin de faire l'unanimité. Des locataires d’un immeuble de la rue Cowie, bâtiment qui est voisin de l'un des deux sites en question, dénoncent la situation. Ils s'inquiètent pour leur sécurité et leur tranquillité.

C'est le cas de Thérèse Aucoin, qui habite un édifice à logements du secteur depuis 18 ans. Elle ne se sent plus en sécurité, à tel point qu'elle a installé des caméras et des lumières chez elle.

Il faut que je ferme mes fenêtres. Il faut que je ferme mes portes. C’est de l'anxiété. C'est de la peur. Je vis toute seule , fait savoir Thérèse Aucoin en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

« Le soir, je ne peux plus laisser mes portes ouvertes. » — Une citation de Thérèse Aucoin

Thérèse Aucoin a choisi son lieu de résidence pour sa tranquillité et sa proximité avec le parc Yamaska. La désignation récente de cet endroit comme lieu de tolérance pour l'itinérance vient de changer la donne pour elle.

Jeudi passé, il y en a un qui a cogné à ma porte. Il s'est piqué dans le bois, ici. Il a lancé sa seringue. Il avait la culotte baissée. Il a perdu du linge et c’est ma voisine qui a ramassé le linge , indique-t-elle.

500 $ pour l’installation de caméras

La Granbyenne dit avoir dépensé plus de 500 $ pour l’installation de caméras. Il faut payer pour les activer aussi. J’ai mis des lumières de surveillance aussi pour [...] me sécuriser, pour voir le soir s'il y a des gens qui passent , poursuit-elle.

En ce moment, le parc Yamaska n'est pas utilisé par les personnes en situation d'itinérance, insiste la mairesse de Granby, Julie Bourdon. Plusieurs ont installé leur campement de fortune derrière le cimetière de la rue. Mme Bourdon dit avoir confiance qu'il n'y aura pas de dérapage .

L’ensemble des personnes en situation d'itinérance se trouvent à la hauteur du cimetière Cowie , souligne-t-elle en entrevue.

« À un moment donné, on fait quoi avec ces gens-là ? On peux-tu leur donner leur dignité, leur donner un endroit où est-ce qu'ils peuvent dormir ? » — Une citation de Julie Boudon, mairesse de Granby

Au départ, on a établi deux lieux, au cas où il y aurait des débordements, de la chicane. Pour l’instant, on n’a pas besoin d’utiliser le deuxième lieu. Il est seulement là, au cas où. [...] Ça reste un parc, si les gens veulent y aller, ils ont droit d'y aller , lance la mairesse de Granby.

Afin de calmer la grogne, la ville de Granby organisera au cours des prochains jours une rencontre avec les citoyens du secteur. La municipalité souhaite ainsi rassurer les gens qui sont à proximité du parc Yamaska.

Avec les informations de Brigitte Marcoux