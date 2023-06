Le secteur albertain du cannabis semble en difficulté presque 5 ans après la légalisation

L’industrie albertaine du cannabis semble passer par une période difficile. Plusieurs producteurs et boutiques ont récemment fermé leurs portes ou réduit leurs activités, mais pour certains, il ne s’agit que d’un retour de balancier, après des années de croissance fulgurante.

En Alberta, il y a 757 magasins de cannabis selon la Commission des jeux du hasard, de l'alcool et du cannabis de l'Alberta (AGLC). L’Alberta compte le plus grand nombre de boutiques de cannabis par habitant au pays.

Pour Tim Mallett, producteur de cannabis albertain, cette saturation du marché est un des facteurs qui explique les problèmes de l’industrie du cannabis, en plus des taxes supplémentaires imposées sur leurs produits, et des réglementations propres à l’industrie.

« Au début, il y a eu une mentalité de "ruée vers l’or vert". L’injection d'énormes quantités d'argent a eu des effets de distorsion considérables sur le marché », rappelle-t-il. Je ne pense pas que ce soit viable. Je pense que c'était inévitable.

Selon George Smitherman, président-directeur général du Conseil du cannabis canadien, près de 45 milliards de dollars ont été investis dans l’industrie du cannabis depuis la légalisation, en 2018. Il reconnaît que c’est un environnement très compétitif et [qu']avec de très petites marges, ce n’est pas un modèle d’affaire prospère pour personne .

Malgré quelques fermetures normales , il estime qu’une réduction des droits d'accise permettrait de donner un coup de pouce à l’industrie. Il demande également des assouplissements réglementaires, notamment sur la limitation des formats disponibles, pour mieux rivaliser avec les vendeurs illicites.

Pour Nico Haché, un consultant qui fait carrière dans l’industrie depuis une dizaine d’années, il y a clairement un problème de surproduction de cannabis au pays. Une solution pour tenter de liquider les stocks serait de se tourner vers d’autres marchés à l’international où le cannabis est légalisé, notamment aux États-Unis.

Plusieurs fermetures et compressions en Alberta

Plusieurs entreprises liées à la production, à la distribution ou à la vente de cannabis ont réduit leurs activités en Alberta au cours des derniers mois, et des derniers jours. Mardi, le détaillant albertain Fire & Flower s’est mis à l’abri de ses créanciers. La compagnie opère près de 85 magasins dans l’ouest du pays et en Ontario. Le géant québécois Alimentation Couche-Tard détenait un peu plus du tiers de l’entreprise.

La semaine dernière, le producteur et distributeur de cannabis Atlas Global annonçait la fermeture de son usine à Gunn, à l’ouest d’Edmonton, et le licenciement d’une cinquantaine d’employés.

L’entreprise calgarienne SNDL, anciennement Sundial Growers, basée à Calgary, a annoncé en février dernier qu'elle supprimait 85 emplois dans ses installations à Olds, au nord de Calgary.

L’année dernière, Aurora Cannabis a supprimé au moins 12 % de ses effectifs et a fermé une usine à Edmonton.