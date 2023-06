Les travaux au centre-ville de Regina, un véritable casse-tête pour les habitants

Alors que certains Réginois se réjouissent des travaux de réfection en cours, d'autres expriment leur frustration face au désordre généré par ces projets.

Malgré tout, la Ville de Regina assure qu'elle déploie tous les efforts nécessaires pour minimiser l'impact des travaux sur les résidents de la ville et assurer leur sécurité.

La municipalité recommande à tous les résidents prévoyant se rendre au centre-ville de Regina de consulter le site web officiel de la ville pour planifier leurs déplacements. Photo : Radio-Canada

Concernant les travaux sur la 11e avenue, le directeur des transports et des routes à la Ville, Chris Warren, explique que le projet sera réalisé en quatre phases successives, étalées sur une période de quatre ans.

Nous voulons vraiment améliorer l'expérience des piétons, de sorte que vous verrez des trottoirs plus larges et plus de commodités en matière d'aménagement paysager , affirme-t-il. L'objectif est de renouveler et de préparer la ville à la croissance, mais aussi d'embellir la 11e avenue.

La Ville s'engage à investir environ 113 millions de dollars cette année pour l'entretien et la rénovation des infrastructures. Photo : Radio-Canada

En ce qui concerne la rue Broad, les travaux en cours visent à moderniser les conduites d'eau entre l'avenue Victoria et la rue Saskatchewan Drive, indique Chris Warren.

Ce dernier note que ces travaux, débutés en début d’année, devraient se terminer d'ici le 30 juin.

Lorsque nous planifions nos projets de construction, la sécurité des piétons est toujours une priorité absolue , déclare M. Warren. Par exemple, sur le projet de la 11e avenue, nous avons installé de hautes clôtures autour de la zone de travaux pour protéger les piétons lorsqu'ils essaient de se déplacer dans le centre-ville.

La municipalité recommande d'ailleurs à tous les résidents prévoyant de se rendre au centre-ville de Regina de consulter le site web officiel de la ville afin de mieux planifier leurs déplacements.

La Ville de Regina s'est s'engagée à investir environ 113 millions de dollars cette année pour l'entretien et la rénovation des infrastructures. À titre comparatif, cet investissement avait été de 98 millions de dollars en 2022.

Avec les informations de Danielle Dutrisac