Hôpital de Chibougamau : du personnel médical est toujours sur place

Une vingtaine d'infirmières et des médecins sont demeurés à l'hôpital de Chibougamau à la suite de l'avis d'évacuation en vigueur depuis mardi soir .

C'est le cas du médecin remplaçant à l'urgence, Gabriel Demers. Il raconte que la planification des transferts et des médicaments requis pour les patients a débuté, tôt, mardi matin.

La consigne est finalement tombée en fin de journée. Le transfert des usagers s'est fait en seulement quatre heures alors que les équipes s'étaient donné un maximum de sept heures pour y parvenir.

Une quinzaine de patients se trouvaient en soins actifs à l'étage. Ils auraient été transférés à l'hôpital de Roberval, selon Gabriel Demers. L'urgence ne comptait pas de personnes nécessitant de grands soins.

C'est arrivé vite. En début de journée, on commençait à se dire : "Ça va peut-être s'en venir, il faut faire des plans, préparer les médicaments, préparer les transferts, les gens vont aller où?" En fin de journée, la communication officielle [est arrivée] , a indiqué le médecin.

Effectifs réduits

Le médecin d'urgence, qui doit parfois travailler avec des moyens et des effectifs réduits, y voit une occasion d'acquérir de l'expérience.

Je travaille dans le Grand Nord et c'est un peu la réalité comme si on se ramassait dans un dispensaire, un petit hôpital reculé avec plus beaucoup de services en se disant que c'est un peu loin pour réussir à faire des transferts. Il faut préparer les médicaments en conséquence, il faut être sûr que tout est couvert quand le patient traverse le Parc [réserve faunique Ashuapmushuan], il faut qu'il soit accompagné par du personnel si jamais il part en ambulance avec des soins actifs. Il y a quand même beaucoup de choses à penser. Grosso modo, c'était quand même des affaires plutôt stables. Il n'y a pas eu rien de super critique à transférer heureusement , a indiqué le médecin Gabriel Demers.

Le personnel demeure en poste puisque certaines personnes n'ont pas quitté la ville. Des travailleurs sont sur place et certaines communautés ne sont toujours pas évacuées.

Avec les informations d’Annie-Claude Brisson