Des jeunes créent le premier drapeau franco-colombien de la fierté

Le projet est mené de front par le comité SOGI, pour l’inclusion des différentes identités et orientations sexuelles, de l’école Victor-Brodeur. L’idée d’un drapeau de la fierté est d’ailleurs issue de discussions entre les élèves de cette école. Les élèves de trois autres établissements ont collaboré au projet en soumettant des idées : l’école Jack-Cook de Terrace, l’école des Sept-sommet de Rossland et l’école Beausoleil de Victoria.

Elizabeth Rush, leader SOGI à l'école Victor-Brodeur, a mené des discussions autour de la construction identitaire et de l'agentivité, c'est-à-dire, la capacité d'agir sur notre milieu culturel ou sur le monde et de l'influencer. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Elizabeth Rush, qui est leader SOGI et enseigne à l’école Victor-Brodeur parle des jeunes qui forment le comité inclusif de son école avec une immense fierté. C’est un groupe qui est extrêmement perspicace, c’est un groupe qui lit le monde et puis qui s’exprime très clairement , explique Elizabeth Rush, qui utilise les pronoms yel et el. J’étais époustouflée en écoutant leurs réflexions chaque fois qu’ils, qu’elles et qu’iels se penchaient sur la création du drapeau.

Voici justement une partie des réflexions de quatre des élèves qui ont participé.

Ivoire Tatem, 11e année. Pronom : sans importance

Ivoire Tatem, à gauche, a voulu s'engager dans le projet pour aider à favoriser la collaboration des participants. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Je veux que le drapeau cultive la communauté LGBTQ en français en Colombie-Britannique. C'est ça le but, mais c'est aussi parce que comme minorité linguistique en Colombie-Britannique, c'est parfois plus difficile de parler des problèmes qui sont uniques aux personnes francophones qui appartiennent à la communauté. Alors je veux juste aider à parler de ces problèmes et à développer la communauté.

Liberté Bailey Vaudandaine, 11e année. Pronom : elle

Selon Liberté Bailey Vaudandaine, le nouveau drapeau est un drapeau pour tous. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Le français, c'est une langue très genrée et dans la communauté francophone, ça exclut un peu ces personnes qui seraient en dehors du spectre de genre binaire. Alors je pense que c'est important qu’on ait un symbole qui inclut ces gens. [...] C’est un drapeau pour toutes les personnes francophones ou francophiles qui sont queer ou qui supportent les personnes queer.

Anastasia Trudel, 12e année. Pronoms : il et elle

Anastasia Trudel est ravie de prendre part à un projet qui va dépasser le cadre scolaire et s'implanter dans la communauté. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Ça nous laisse nous identifieravec quelque chose. Ça nous laisse savoir qu’on est une communauté. On existe, il y a des personnes comme nous qui sont autour de nous. Ça laisse aussi savoir que : hey! On est ici, on est présent, on est là, on est fiers, on sait qui on est et on veut que tu le saches.

Kelsey Leamy, 11e année. Pronom : elle

Kelsey Leamy s'est beaucoup investie dans la conception graphique du drapeau. Photo : Radio-Canada / Julie Landry

Il y a beaucoup d'écoles qui ont contribué à ce projet. Ils ont tous dessiné leur propre maquette, alors je voulais prendre les différents aspects de tous les drapeaux, les mettre ensemble et essayer d'en faire différentes versions. Le drapeau franco-colombien avec la fleur, les montagnes et l'eau, plusieurs de ces écoles [sont parties de] ça et [ont mis] des arcs-en-ciel dessus et les autres symboles LGBTQ+ . [...] Je voulais voir d’autres idées aussi.

Le choix final s’est arrêté sur un drapeau inspiré du drapeau franco-colombien, avec sa fleur de lys et son cornouiller. Les couleurs du drapeau arc-en-ciel et celles des différentes communautés LGBTQ+ y ont été intégrées.

Le drapeau franco-colombien de la fierté inclut aussi le symbole de l'infini et le symbole des deux plumes pour démontrer que les élèves s’engagent dans la réconciliation avec les Premières Nations et les Métis.

Début de la liste Album photo de 5 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Des élèves du CSF ont participé à la conception collaborative du drapeau franco-colombien de la fierté. Aller à l'image 1 Ce drapeau coloré a été proposé par un élève de l'école Jack-Cook, de Terrace. Aller à l'image 2 Proposition de drapeau par une élève de 6e année de l'école des Sept-Sommets de Rossland. Aller à l'image 3 Ce drapeau a été proposé par une élève de 6e année de l'école des Sept-Sommets de Rossland. Aller à l'image 4 Proposition de drapeau par une élève de 7e année de l'école des Sept-Sommets de Rossland. 1 / de 5 Des élèves du CSF ont participé à la conception collaborative du drapeau franco-colombien de la fierté. Photo : CSF Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 5 Des élèves du CSF ont participé à la conception collaborative du drapeau franco-colombien de la fierté. Photo : CSF

Image 2 de 5 Ce drapeau coloré a été proposé par un élève de l'école Jack-Cook, de Terrace. Photo : CSF

Image 3 de 5 Proposition de drapeau par une élève de 6e année de l'école des Sept-Sommets de Rossland. Photo : École des Sept-Sommets de Rossland

Image 4 de 5 Ce drapeau a été proposé par une élève de 6e année de l'école des Sept-Sommets de Rossland. Photo : École des Sept-Sommets de Rossland

Image 5 de 5 Proposition de drapeau par une élève de 7e année de l'école des Sept-Sommets de Rossland. Photo : École des Sept-Sommets de Rossland Fin de la liste Album photo de 5 éléments. Retour au début de la liste?

Le nouveau drapeau franco-colombien de la fierté sera hissé pour la première fois d'ici 18 mois.