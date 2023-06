20 000 Britanno-Colombiens isolés par un feu ont accès à un détour long et difficile

Plus de 20 000 habitants de Tofino, Ucluelet et Port Alberni, coupés du reste de l’île de Vancouver par la fermeture de la route 4, mardi soir, ont à présent accès à un détour. La Colombie-Britannique déconseille cependant tout déplacement non essentiel, car la route de déviation présente des « conditions de conduite difficiles ».