Pour produire ce rapport,  (Nouvelle fenêtre) la radio communautaire du Manitoba a fait appel à Laurelle Harris de la firme Equitable Solution Consulting. Dans ses conclusions, l'autrice a notamment qualifié de racistes des propos qu'auraient tenus les trois démissionnaires.

Je ne me suis absolument pas reconnu dans les conclusions à caractère diffamatoire et mensonger du rapport, dans lequel on attribue à deux de mes collègues et moi-même , sans nous nommer, des propos inventés, déformés et carrément calomnieux , écrit Jean Fontaine dans sa lettre ouverte.

Dans une réponse écrite aux questions de CBC /Radio-canada mercredi, l'ex-animateur d'Envol 91 FM précise qu’il « ne souhaite pas d’escalade » avec le conseil d’cdministration ou la direction de la radio. « Je ressentais quand même le besoin de m’exprimer publiquement au sujet de ce rapport. »

Il affirme que cette lettre ouverte sera sa seule déclaration publique, car la situation a été source de « stress immense et de beaucoup d’anxiété ».

De leur côté, les deux autres employés démissionaires, Caroline Touchette et Yan Dallaire, ont décliné les demandes d’entrevue de CBC /Radio-Canada. Par courriel, ils ont toutefois confirmé qu'ils appuient les propos de Jean Fontaine.

Caroline Touchette félicite Jean Fontaine d'avoir le courage de briser le silence , ajoutant qu'elle souhaite tourner la page .

De son côté, Yan Dallaire remet en cause la crédibilité du rapport. Il affirme que la méthodologie de ce rapport est douteuse car elle repose sur plusieurs fausses déclarations .

Il argue que sa démission est liée à un conflit de travail strictement professionnel. Cela n'a rien à voir avec l'identité de genre ou la couleur de la peau ou le pays d'origine de qui que ce soit , écrit Yan Dallaire.

Jean Fontaine et Caroline Touchette ont par ailleurs indiqué ne pas vouloir intenter de poursuite judiciaire. Pour sa part, Yan Dallaire n'a pas voulu se prononcer à ce sujet.