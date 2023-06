Le Canada étudie ses options face aux catastrophes climatiques

Il va falloir qu’on réfléchisse à comment s’équiper pour cette nouvelle réalité , a dit M. Trudeau lors d’un point de presse mercredi. On va faire de plus en plus face à des conditions météorologiques extrêmes qui vont être de plus en plus coûteuses [...]. On va s’assurer de minimiser l’impact pour les décennies à venir en continuant notre lutte contre les changements climatiques.

Il a toutefois affirmé que le pays dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires pour combattre les feux de forêt. On voit qu'on est dans une année pire que ce qu'on a déjà eu et nos ressources sont étirées , a-t-il cependant reconnu.

À ses côtés, le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a déclaré que plus de 400 incendies sont toujours actifs à travers le Canada, et que plus de la moitié ne sont pas encore maîtrisés. La superficie de territoire brûlé a dépassé les 40 000 kilomètres carrés, classant 2023 au quatrième rang des pires années pour ce qui est de feux de forêt au Canada. Cette situation compromet la qualité de l'air non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis.

De l'avis du ministre Blair, les feux de forêt qui sévissent en ce moment au Canada excèdent tout ce qu'on a pu connaître par le passé, notamment lorsqu'on considère le nombre d'hectares ravagés par les flammes. Heureusement, on ne déplore aucune perte de vie humaine , a-t-il dit.

À l’heure actuelle, quelque 20 000 personnes ont été évacuées, dont plus de la moitié au Québec, où le premier ministre François Legault s’est dit inquiet d’une pénurie de pilotes d'avions-citernes pour combattre le feu qui fait rage dans le nord de la province.

Des militaires des Forces armées canadiennes ont été déployés en Nouvelle-Écosse, en Alberta et au Québec. En Nouvelle-Écosse, une centaine de soldats ont été formés afin de prêter main-forte aux pompiers sur place pour combattre les flammes sur le terrain. En Alberta, ils sont 130 à participer à des opérations d’évacuation, alors qu’un navire de la marine royale a été déployé sur la Côte-Nord au Québec.

Vers une nouvelle agence pour la gestion des catastrophes?

Le Canada dispose de 55 avions-citernes, dont les canadairs CL-215 et CL-415, pour couvrir toutes les provinces. Mais le pays n'a pas fabriqué de nouveaux appareils de ce type depuis 2015 et des experts déplorent une perte d'expertise à un moment où la demande augmente, tant au Canada qu'à l'extérieur.

Lundi dernier, des avions-citernes provenant du Montana ont été dépêchés au Québec pour prêter main-forte aux pompiers et à la quinzaine d'avions-citernes que possède la province.

Lors d'une conférence de presse en début de semaine, le premier ministre François Legault a fait allusion à la difficulté d'entretenir certains de ces appareils. Quand on voit un CL-215 qu'on ne peut pas utiliser pour des questions d'entretien, il faut se poser des questions. [...] Est-ce qu'on a besoin de plus de mécaniciens? La réponse, c'est probablement oui. Est-ce qu'on doit acheter quelques appareils neufs additionnels? Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le regarder.

Parallèlement, le gouvernement fédéral est en train d’étudier la possibilité de créer une nouvelle agence nationale d'intervention en cas de catastrophe, similaire à celle qui existe aux États-Unis.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré à La Presse canadienne que des discussions sur une nouvelle approche sont en cours, notamment pour créer une version canadienne de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) des États-Unis.

Une nouvelle agence ou une équipe canadienne d'intervention en cas de catastrophe ne serait pas seulement dédiée aux incendies, mais serait chargée de gérer toutes les catastrophes, y compris les inondations et les tempêtes.

Les plans d'intervention en cas de catastrophe qui sont en vigueur actuellement au Canada nécessitent l’intervention de différents départements du gouvernement et sont étudiés au cas par cas.

Les Forces armées canadiennes ont été appelées à maintes reprises à déployer des soldats et du matériel pour offrir leur aide lors de catastrophes climatiques. L'armée a toutefois prévenu que son aide d’urgence devrait être une réponse de dernier recours, une fois que toutes les autres options seraient épuisées.