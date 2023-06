L’exposition D’une saison à l’autre présente des œuvres de l’artiste franco-manitobain Marc Beaudry. La galerie accueille aussi Double trame, une exposition résultant du travail de quatre artistes autour de l’art textile.

D’une saison à l’autre

Marc Beaudry travaille à partir de photographies qui lui inspirent des émotions.

Je ne cherche pas à reproduire la photo, je cherche à faire ressortir des émotions que je ressens en regardant la photo , explique-t-il

Ses toiles racontent des histoires, l’histoire de sa famille, de son expérience en tant que bénévole durant 15 ans au Festival du Voyageur ou encore de ses voyages. L'artiste confie que c’est la première fois qu’il présente publiquement ces toiles.

J'avais fait plusieurs tableaux en 2021 pour le Festival et c'est l'année où le festival n’a pas eu lieu , confie Marc Beaudry.

Tableau de Marc Beaudry sur le thème du Festival du Voyageur Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Marc Beaudry ne peint que durant l’hiver, puisqu'à l'arrivée la saison estivale, il abandonne ses pinceaux au profit du couteau.

Il profite des beaux jours pour sculpter en extérieur du bois de l’écorce du peuplier de Virginie. Il s’agit de morceaux d’écorce qui proviennent des berges de la rivière Seine et de la rivière Rouge.

Je ne suis jamais certain du produit final. Je laisse l'image surgir du bois à mesure que je sculpte , rapporte Marc Beaudry.

Marc Beaudry sculpte des visages suivant la forme du bois Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Si les toiles de Marc Beaudry parlent davantage de sa culture franco-manitobaine, la pratique du bois est davantage liée à un attachement à la nature.

Le bois est intéressant parce que c'est rattaché directement à la terre. Ça reflète un peu ce qu'on vit ici dans ce pays , relate l’artiste franco-manitobain. Je me perds davantage dans cette activité-là. Les heures passent et je ne m'en rends même pas compte. Tandis que les tableaux, c'est plus éparpillé. Le premier jet se fait assez rapidement, mais ça prend un peu plus de temps pour trouver le bon mélange de couleurs.

L’exposition D’une saison à l’autre est à découvrir jusqu’au 9 juin au studio de la Maison des artistes visuels francophones.

Double trame

L’exposition Double trame a pour ambition de mettre en valeur les réflexions de quatre différentes artistes acadiennes et manitobaines autour du travail du textile.

L'Acadienne Tara K. Wells travaille à partir de coupons de tissus sur le principe de la courtepointe pour créer des tableaux de chutes de tissus récupérés. Selon elle, la question écologique est au cœur de son travail.

Détail du travail de l'artiste textile Tara K. Wells Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Elle aussi originaire de l'Acadie, Alisa Arsenault propose deux vidéos intitulées Memorandum, qui se questionnent sur le rôle de la postiche.

L'artiste a créé les perruques de laine qu’elle a filmées et portées sur sa tête. La postiche représente ce que l’on cache, ce qu’on ne souhaite pas montrer.

Traditionnellement, ce sont les femmes qui travaillent le textile. C'est une pratique qui était faite à l'intérieur de la maison. C’est la domestique qui observait ce qu’il se passait à l'intérieur de de la famille… Les secrets de la maison étaient absorbés, les anecdotes, les histoires de la maison étaient absorbées par cette pratique , raconte Alisa Arsenault.

Capture d'image d'une des vidéos des postiches en laine d'Alisa Arsenault Photo : Alisa Arsenault

Le travail d’Alisa Arsenault résonne justement avec celui de l’artiste franco-manitobaine Rosemarie Péloquin.

Cette dernière s'interroge sur le sens du travail de la laine. Des mains sculptées rendent notamment hommage aux travailleurs dans les usines de laine.

Rosemarie Péloquin sculpte la laine Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

De son côté, la photographe winnipégoise Mandy Malazdrewich s’est mise au textile depuis une dizaine d’années en cousant d’abord pour elle et pour ses enfants. Elle utilise les ressources naturelles comme les plantes pour fabriquer de la teinture.

Elle travaille avec des plantes qui se trouvent dans son jardin qu'elle trouve dans les parcs près de chez elle. Donc c'est vraiment d'utiliser les ressources qui sont à sa portée pour créer ces différentes impressions-là , rapporte la directrice adjointe de la Maison des artistes visuels francophones et commissaire de l’exposition, Lou-Anne Bourdeau.

Lou-Anne Bourdeau, devant le travail de Mandy Malazrewich. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Il y a quelque chose de très cyclique, car elle va récolter certaines choses au printemps, d'autres plus tard l'hiver, une fois que la neige est arrivée , poursuit-elle.

Il s’agit de comprendre les cycles naturels qui sont liés aux couleurs, de prendre le temps de voir ce qui est autour de nous plutôt que d’être dans la consommation d'eau à grande échelle, avec de grands bains de teinture avec des produits parfois chimiques qui sont ensuite rejetés dans la nature.

L’exposition Double trame est à découvrir jusqu’au 1er juillet à la galerie de la Maison des artistes visuels.