Annulation d’un évènement pro-vie : le gouvernement mis en demeure

La mise en demeure vise la ministre du Tourisme Caroline Proulx et le président-directeur général du Centre des congrès de Québec, Pierre-Michel Bouchard.

Caroline Proulx, qui est responsable du Centre des Congrès de Québec, a exigé l'annulation de l'évènement qui devait se tenir à la fin du mois. Oui à la liberté d'expression. Mais non d'accueillir des évènements qui sont en contradiction avec les principes fondamentaux du Québec , avait déclaré la ministre le 2 juin dernier.

La ministre assure que la tenue d'un tel évènement est impossible dans un contexte où sa collègue responsable de la Condition féminine, Martine Biron, mène des rencontres au Québec pour améliorer le droit à l'avortement. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

L'organisateur Harvest Ministries International et son président Arthur Lucier affirment que la résiliation du contrat par le Centre des congrès ne soulève aucun fondement juridique valable .

Le document demande au PDG du Centre des congrès de se rétracter par écrit d’ici 48 heures sans quoi des procédures judiciaires pourront être prises contre [lui], personnellement, et contre la Société, sans autre avis ni délai .

Préjudices

L'avocat Samuel Bachand, qui représente Harvest Ministries International dans le dossier, estime que la ministre Proulx a fait pression sur le Centre des congrès afin d'annuler l'évènement. C'est pourquoi elle est aussi visée par la mise en demeure.

Même si la thématique du Rallye était ''anti-avortement'' (nous le nions), votre décision de bannir ma cliente du Centre des congrès – et de toutes les propriétés similaires de la Couronne provinciale – serait abusive, discriminatoire, attentatoire aux libertés fondamentales d’expression et de religion, sans l’ombre d’une justification raisonnable , peut-on lire dans le document.

Selon la mise en demeure, l'évènement n'était pas un évènement anti-avortement, contrairement à ce qu'a laissé entendre le gouvernement du Québec. Aucune prise de parole, représentation, projection ou thématique soi-disant ''anti-avortement' n’était au programme , selon l'avocat.

L'annulation de l'évènement aurait également des conséquences importantes pour les organisateurs. La résiliation unilatérale du Contrat causera un préjudice matériel considérable à ma cliente qui doit maintenant, en pleine haute saison, trouver un lieu de remplacement pour le Rallye, à proximité d’hôtels et de restaurants où des réservations et des dépôts ont déjà été faits. De façon préliminaire et sous toutes réserves, ma cliente estime son préjudice matériel probable à plus de quatre cent cinquante mille dollars (450 000$) .

L'évènement était prévu du 23 juin au 2 juillet. Le promoteur, Harvest Ministries International, basé à Kelowna, en Colombie-Britannique, prévoyait accueillir 1000 personnes par jour.

Le cabinet de la ministre Proulx n'a pas commenté.