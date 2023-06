Le plus important incendie de forêt de l’histoire de la Nouvelle-Écosse n'est pas encore maîtrisé, mais parce qu'il est circonscrit, il ne se propage pas.

C'est une bonne nouvelle dans la région de Shelburne, à la pointe sud-ouest de la province, où le feu près du lac Barrington a détruit près de 235 kilomètres carrés de forêt en une dizaine de jours.

Des observations aériennes ont permis de mesurer plus précisément la taille de cet incendie. Le ministère des Ressources naturelles et renouvelables de la province parle maintenant d’un feu qui brûle sur 23 525 hectares de forêt.

Nous sommes capables de le maintenir à cette taille , a mentionné le technicien en ressources forestières Dave Rockwood.

Le forestier du gouvernement provincial a indiqué qu’environ 130 personnes sont au travail dans la région, mercredi. Les effectifs comprennent deux hélicoptères du ministère des Ressources naturelles ainsi que huit bombardiers d’eau AT-802 du Nouveau-Brunswick. Ils sont disponibles, mais on ne pense pas en avoir besoin , a déclaré Dave Rockwood.

L'autoroute 103 rouvre pour certains véhicules

La section de l'autoroute 103 fermé depuis près d'une semaine a rouvert seulement pour les véhicules commerciaux et les véhicules des travailleurs de la santé munis d'une pièce d'identité. Ils pourront l'emprunter le soir et la nuit, de 20 h à 6 h, et devront être escortés.

En journée, la route reste fermée sauf pour les véhicules d'urgence. Le grand public ne pourra toujours pas l'emprunter.

Des employés du ministère des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse doivent inspecter le tronçon de l'autoroute 103 fermé au public pour s'assurer que la route est toujours sécuritaire avant de la rouvrir. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

Puisque les conditions changent constamment, l'autoroute pourrait être fermée en tout temps et sans préavis pour assurer la sécurité publique , explique le ministère des Travaux publics

Cinq incendies toujours en cours

Il y a toujours cinq incendies de forêt actifs dans la province, un nombre qui a été réduit de moitié samedi dernier lorsque la pluie s’est enfin mise à tomber.

Les quatre autres feux, désormais maîtrisés, sont ceux de Lake Road à Shelburne, de Pubnico dans le comté de Yarmouth, celui du secteur Westwood Hills à Tantallon ePlainst celui de Hammonds dans la Municipalité régionale d’Halifax.

Au moins 150 bâtiments, dont une soixantaine de domiciles, ont été détruits par le feu qui a commencé dans le secteur du lac Barrington le 27 mai. L'incendie qui s'est déclaré le lendemain dans la grande région d'Halifax a détruit au moins 200 bâtiments.

Lent retour à la normale dans la région d’Halifax

La Municipalité régionale d’Halifax a mis en branle la phase de réintégration des domiciles dans les secteurs où des ordres d’évacuation ont été émis depuis le 28 mai.

Le feu d'Upper Tantallon visible de la route 213, dans l'après-midi du dimanche 28 mai. Photo : CBC / Katy Parsons

Cela se fait trop lentement au goût de certains résidents. La directrice de la gestion des mesures d’urgence à la Municipalité régionale d'Halifax, Erica Fleck, a promis que la Ville améliorerait ses communications avec les citoyens.

Elle a indiqué qu’une personne employée à temps plein s’affairait à répondre aux centaines de courriels que la Ville reçoit quotidiennement.

L'évaluation des dommages aux résidences n'est pas terminée , a dit Erica Fleck. Il y a encore plusieurs choses qui nous inquiètent, la plus sérieuse étant la contamination de l'eau.

Les réservoirs de propane et de mazout résidentiels, ainsi que les débris dans les rues — en particulier les fils électriques et les bouches d'égout submergées — font partie des autres dangers toujours présents dans les collectivités touchées, ajoute-t-elle.

La Ville d'Halifax doit annoncer jeudi quand les résidents qui se trouvent à l'extérieur de la zone d'impact significatif des feux pourront regagner leur domicile. On affirme que cela se fera d'ici vendredi après-midi.

Les résidents situés dans la zone d’impact significatif devraient pouvoir retourner dans les 10 jours qui suivent, une fois que des clôtures temporaires de surface ont été installées autour de propriétés détruites, conformément à la Loi sur la sécurité incendie de la province , a spécifié la Ville dans un communiqué en fin de journée, mercredi.

Eau non potable

La province distribue gratuitement des trousses d’analyse d’eau de puits pour les résidents qui ont des puits dans les zones évacuées. Les résidents ne doivent pas boire leur eau tant que les analyses ne sont pas terminées.

Cependant, en raison de la capacité limitée d’analyse en laboratoire, la distribution des trousses a été interrompue mardi. Elle a depuis repris, mais le ministre des Ressources naturelles et renouvelables de la Nouvelle-Écosse, Tory Rushton, demande aux sinistrés de prendre seulement une trousse et seulement s’ils en ont besoin.

Des débris à Upper Tantallon en début de semaine. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Mediacentral

Environ un millier de clients du distributeur d’électricité Nova Scotia Power n’ont pas de courant dans les secteurs de Tantallon et Hammonds Plains, les zones à l’ouest et au nord-ouest du centre-ville d’Halifax où le feu de forêt a ravagé 950 hectares (9,5 km2). Le rebranchement n’est pas uniforme d’une rue à l’autre, a précisé Erica Fleck.