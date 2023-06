Nouveau syndicat à la Résidence Plaisance des Îles

Les employés du secteur d’hébergement pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes de la Résidence Plaisance, aux Îles-de-la-Madeleine, sont désormais syndiqués.

Le Tribunal administratif du travail (TAT) a accrédité le nouveau syndicat le 15 mai.

Tout comme leurs collègues du secteur CHSLD de la Résidence Plaisance des Îles, qui sont syndiqués depuis mai 2022, les membres du nouveau syndicat se sont affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS) de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Il y a plusieurs employés de la résidence privée pour aînés (RPA) qui voulaient se syndicaliser , rapporte le vice-président de la FSSS , Kent Denis. Ils voyaient leurs confrères et consœurs du côté CHSLD qui étaient syndiqués et ils voulaient suivre leur exemple pour stabiliser leurs conditions de travail et avoir une sécurité d’emploi.

« Ça a été un mouvement très fort, tout le monde a embarqué dans le bateau. Il y avait une solidarité parmi les employés de la RPA . » — Une citation de Kent Denis, vice-président de la Fédération de la santé et des services sociaux

Une cinquantaine de travailleurs ont adhéré au regroupement syndical. L'employeur conteste toutefois la syndicalisation d'une dizaine d'entre eux, qu'il considère comme des cadres.

Les membres du comité exécutif ont été élus le 1er juin. Sur la photo, de gauche à droite, Carole Déraspe (secrétaire), Mélanie Fortin (conseillère syndicale – Fédération de la santé et des services sociaux-CSN), Line Chevarie (trésorière), Sylvie Cyr (présidente) et Sylvain Déraspe (vice-président) Photo : Gracieuseté de la FSSS-CSN

Un comité exécutif a été élu lors de la première assemblée générale du syndicat, le 1er juin. Sylvie Cyr est devenue présidente de la nouvelle entité, nommée Syndicat des travailleuses et travailleurs du Centre d’hébergement privé – Résidence Plaisance des Îles.

La Résidence Plaisance des Îles regroupe deux types de services, soit une RPA et un CHSLD . L’établissement compte 65 places en soins de longue durée et 143 logements pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes.

Kent Denis explique que les prochains mois serviront à établir les priorités des travailleurs en vue de la négociation d'une première convention collective.

Ce sont les membres qui établissent leurs priorités et ces assemblées-là n'ont pas encore été faites, mais c'est sûr que ça va tourner autour de la sécurité d'emploi et du maintien des conditions de travail qu'ils ont en ce moment. Ils ne veulent pas que ça diminue, ils ne veulent pas les perdre, donc c'est sûr que ça va être le point de départ de la nouvelle convention.

C’est sûr qu’on a hâte que la première convention soit signée et adoptée, mais il faut d’abord bâtir le cahier de demandes , explique le vice-président de la FSSS . Et ça, ce sont les membres qui vont le faire.

Kent Denis estime qu’il est plutôt rare de voir un premier contrat de travail signé avant un an de démarches.

Un renvoi illégal qui a mobilisé les travailleurs

Le vice-président de la FSSS affirme que le renvoi illégal d'une employée du CHSLD en 2021, en raison d'activités syndicales, a créé un mouvement de solidarité et a accéléré le processus de syndicalisation à la Résidence Plaisance des Îles.

Le TAT avait conclu que la démarche syndicale de l'employée, qui contestait son renvoi, avait contribué à son congédiement.

Cette travailleuse a depuis été réembauchée par la Résidence Plaisance des Îles, selon Kent Denis.