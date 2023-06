Presque toutes les municipalités sont interpellées sur ce [sujet]-là depuis plusieurs années. On prend la chose de plus en plus au sérieux , fait savoir d’entrée de jeu Gérard Beaudet, urbaniste émérite et professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, en entrevue avec Radio-Canada.

[Conserver les milieux naturels] est d’ailleurs l’un des objectifs de la communauté métropolitaine de Montréal et [celle] de Québec , poursuit-il. On ne peut pas y échapper. D’autant plus que les mesures adoptées par le gouvernement du Québec pour la protection des milieux sensibles, on parle ici des milieux humides, des zones inondables ou encore des boisés, sont complètement inefficaces.

Des milieux humides de plus en plus menacés

Selon Gérard Beaudet, la protection des milieux humides dans la province dans le courant des dernières années est de plus en plus menacée. Les municipalités réalisent qu’elles vont devoir prendre le dossier en main sérieusement. Dans une ville comme Sherbrooke, ça s’impose d’autant plus qu’avec les fusions, le territoire de la ville de Sherbrooke est très vaste , indique-t-il.

« [Sherbrooke] a un territoire moins dense que Montréal. On n'est pas en manque de terrains à développer, surtout si on accepte l’idée qu’il faudra redensifier certains secteurs qui sont en déclin. » — Une citation de Gérard Beaudet, urbaniste émérite et professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal

Selon la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, la ville a perdu depuis 2002 plus de cinq fois l’équivalent du Mont-Bellevue. Si on ne fait rien, dans les 20 prochaines années, on va perdre au moins 5 autres équivalents du Mont-Bellevue. On aura juste plus de milieux naturels à protéger si on ne met pas en place des outils pour les protéger , souligne-t-elle.

« Les gens choisissent Sherbrooke parce qu’il y a la nature qui se marie bien avec la ville. C’est l’une des choses les plus précieuses qu’on a. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Le manque de terrains décrié

De son côté, Patrick Lachance, directeur général des entreprises Lachance et président du comité affaires municipales de l’Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ) Estrie, ne cache pas sa déception face au nouveau plan nature adopté à Sherbrooke. Il anticipe d’ailleurs une diminution du nombre de terrains disponibles à la construction à Sherbrooke.

Il va seulement y avoir 8 % des terrains qui vont être disponibles à la construction. Avant, c’était plus que ça. Et avec la pénurie de logements, on manque de terrains. Il faudrait construire plus. Là, on va diminuer l’offre des terrains alors qu’on devrait l’augmenter , fait-il savoir.

« Dans les années qui viennent, ça va être difficile pour répondre à la demande de logements. » — Une citation de Patrick Lachance, directeur général des entreprises Lachance

On va créer l’exode dans des villes [en périphérie]

L’entreprise de Patrick Lachance construit beaucoup de logements jumelés et unifamiliaux, mais aussi des immeubles à revenus. Il va y avoir un manque à gagner. Et pour les maisons unifamiliales, il y en aura très peu de disponibles. Ce qui risque d’arriver, c'est que les gens vont aller vivre à l’extérieur de Sherbrooke. Ils iront à Windsor, Waterville, Compton , lance-t-il.

« On va créer l’exode dans des villes [en périphérie] au lieu de densifier notre ville. » — Une citation de Patrick Lachance, directeur général des entreprises Lachance

Patrick Lachance craint également que la valeur des terrains, qui sont encore disponibles sur le territoire de Sherbrooke, explose. Ça va être le prix des maisons et des logements qui va augmenter , indique-t-il. Les gens de Sherbrooke veulent encore avoir des maisons unifamiliales ou des jumelés. Ce n’est pas vrai que les gens veulent tous vivre dans des logements. On est capables de faire ça tout en protégeant la nature.

