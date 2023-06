À Brandon, au Manitoba, un nouveau balado vise à faire connaître l’art de la tradition orale, éduquer sur l'histoire et valoriser le tourisme autochtone.

Selon la guide-interprète au centre Riverbank Discovery, Dezarae Bodnar, le balado, qui est en production à l’heure actuelle, offre des connaissances historiques sur la région provenant d'aînés autochtones.

Cela renforce le pouvoir des peuples autochtones en leur permettant de se réapproprier leur histoire et de la partager avec d'autres , explique-t-elle.

Pour la jeune femme métisse, la conception du balado pour l’organisation Brandon Indigenous Tourism a également été l’occasion de renouer avec son propre héritage.

J'ai trouvé beaucoup de pouvoir à travers cette reconnexion [...] Ça a été stimulant pour moi , confie Dezarae Bodnar.

La guide-interprète précise que les visiteurs pourront écouter le balado à la manière d’un tour guidé pendant qu'ils explorent le centre Riverbank Discovery, qui héberge des sentiers et un centre d'activités.

Les gens pourront écouter [le balado] n'importe où [...] L'idée est qu'ils écoutent et découvrent la région, la terre sur laquelle ils marchent, et qu'ils s'y connectent dans une perspective plus autochtone , explique la guide-interprète.

« La réconciliation est vraiment au premier plan des préoccupations de tout le monde de nos jours. [Brandon] commence à en faire une priorité et c'est pourquoi vous voyez des projets comme celui-ci. » — Une citation de Dezarae Bodnar, guide-interprète au centre Riverbank Discovery

C'est important pour amener les gens à se soucier de la réconciliation et leur faire comprendre pourquoi c'est important , ajoute-t-elle.

Le centre Riverbank Discovery est situé au nord de la rivière Assiniboine, juste au sud de la ville de Brandon. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Une destination phare du tourisme autochtone

Le directeur du marketing et des communications pour l’organisation Brandon Tourism, Lanny Stewart, indique que le balado s’inscrit dans un mandat visant à présenter tous les domaines d'intérêt à Brandon, y compris l'histoire des peuples autochtones.

Lanny Stewart, directeur du marketing et des communications de l’organisation Brandon Tourism, est d'avis que le balado contribuera à faire de Brandon une destination du tourisme autochtone. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Il espère que les différentes organisations touristiques de Brandon continueront d'encourager les gens à en apprendre davantage sur l'histoire autochtone de la ville.

Selon M. Stewart, le balado montrera à la communauté et aux gens de l’extérieur que Brandon est l'endroit idéal pour apprendre l'histoire autochtone qui doit être racontée .

D’après lui, il s’agit d’une occasion de faire de Brandon une destination phare du tourisme autochtone.

C'est une excellente manière de faire progresser le tourisme autochtone et, espérons-le [...] ce n'est qu'un avant-goût de l’avenir , lance Lanny Stewart.

Lorsque le premier épisode sera prêt, le balado sera accessible sur le site web (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) de l’organisation Brandon Indigenous Tourism et sur les réseaux sociaux.

Avec les informations de Chelsea Kemp