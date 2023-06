Pas de retour à la maison au moins avant samedi pour les évacués de Chibougamau

C’est ce qu’a indiqué la mairesse Manon Cyr lors d’un point de presse qui s’est tenu vers 14 h 30 à l’hôtel de ville de Chibougamau.

Je n'ai pas de boule de cristal, mais actuellement, ce qu'on me dit, ça ne sera certainement pas avant samedi qui vient. Parce qu’il y a encore trop d'incertitudes. Puis on surveille toujours les conditions météorologiques et surtout, on veut que la SOPFEU puisse continuer à faire le travail , a indiqué Manon Cyr.

L'évacuation complète a été décrétée mardi soir. Les gens devaient se rendre vers Roberval, au Lac-Saint-Jean.

La mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a indiqué que les résidents devront attendre avant au moins samedi pour réintégrer leur domicile. Photo : Radio-Canada

Un point encourageant selon la mairesse, c’est que les équipes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) prévoient prochainement faire une attaque à la pointe pour le feu #334. Celui-ci est toujours non maîtrisé et est d’une superficie estimée de de 78 000 hectares.

Elle ajoute que la mise en place d’une tranchée protectrice est sur le point d’être terminée.

Par voie de communiqué, Manon Cyr, qui est également présidente du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, a par ailleurs déclaré officiellement l’état d'urgence pour les secteurs de villégiature ainsi que les aires d’influence 4 et 5, soit le lac Cavan, le lac Opémisca, le lac Dulieux, le lac Buckell, la Presqu'île, la Baie Demers ainsi que la Baie Queylus.

Les citoyens de ces secteurs doivent obligatoirement évacuer les lieux.

L'évacuation de Waswanipi élargie

La cheffe Irene Neeposh de la nation crie de Waswanipi, à l'ouest de Chibougamau, a fait le point vers 15 h mercredi. Elle a indiqué que l'évacuation passe maintenant à un niveau supérieur. Ainsi, les enfants, les personnes âgées de 65 ans et plus sans problème de santé, les femmes enceintes de 35 semaines et plus doivent quitter la communauté.

L'évacuation passe maintenant au niveau qualifié de 2B. Mercredi matin, la cheffe annonçait l'évacuation de niveau 1A, c'est-à-dire que les personnes ayant des problèmes respiratoires, des handicaps et des problèmes de santé mentale, cardiaques ou ceux qui ont des besoins spéciaux devaient évacuer la communauté.

Les membres sont invités à se rendre au point de contrôle pour obtenir des informations concernant les lieux d'hébergement.

La communauté de Wendake est prête à nous recevoir, il y aura plus d'autobus qui arriveront ici. Si jamais vous quittez, assurez vous d'embarquer avec vous une ou deux personnes vulnérables mentionnées précédemment , a expliqué Irene Neeposh.

Irene Neeposh est la cheffe de la communauté crie de Waswanipi. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Pas d'évacuation à Mistissini pour le moment

Le chef de la nation crie de Mistissini, Michael Petawabano, a aussi fait le point mercredi après-midi. Il n'y a pas d'évacuation requise pour le moment. Le chef demande de ne pas paniquer. Il affirme que la situation est encore sécuritaire pour le moment, pour la communauté qui se situe au nord-est de Chibougamau.

Il demande aux gens d'attendre les informations du conseil, qui suit la situation de près en collaboration avec la SOPFEU , mais de demeurer alerte. Il demande aussi d'utiliser l'électricité seulement pour ce qui est essentiel.

Une vue aérienne de Mistissini. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / MARTIN CHIASSON

On est en sécurité ici. On vous demande d'attendre nos informations. Je sais que c'est difficile et que la panique peut nous envahir. Je comprends que Legault a été de l'avant, mais il ne gère pas notre communauté. On fait nos propres décisions , a mentionné le chef Michael Petawabano lors d'un point de presse.

Il demande aussi à la population d'être prudente lorsqu'ils vont acheter des biens.

Ne paniquez pas. Si vous avez besoin d'essence, procurez vous de l'essence , a-t-il ajouté.

L'école de la communauté est fermée pour la semaine.

Avec les informations de Gabrielle Morissette, Annie-Claude Brisson et Maxime Hébert-Lévesque