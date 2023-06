Appels pour la création d’un défenseur des personnes âgées indépendant en Alberta

Aussitôt que les élections provinciales se sont terminées, des appels, notamment d'organismes comme Public Interest Alberta et Friends of Medicare, se sont multipliés pour que l'Alberta se dote d'un défenseur des personnes âgées indépendant.

L'Alberta a brièvement eu un défenseur des personnes âgées, mais le rôle de celui-ci a été mis en veilleuse, puis a été intégré au bureau du défenseur de la santé en 2019.

Pour Chris Gallaway, directeur général de Friends of Medicare, cela est injuste et inacceptable, car les personnes âgées méritent beaucoup mieux que cela .

« Nous ne devrions pas avoir de personnes âgées vivant dans la pauvreté, des personnes âgées qui ne peuvent pas se nourrir avec leur budget, des personnes âgées qui réduisent leurs médicaments pour survivre dans cette province. » — Une citation de Chris Gallaway, directeur général, Friends of Medicare

Selon Public Interest Alberta, les maisons de soins de santé continus, qui ont été l'épicentre des décès dus à la COVID-19 au début de la pandémie, sont un autre sujet de préoccupation.

Ce que nous constatons aujourd'hui dans les soins aux personnes âgées est franchement inquiétant en ce qui concerne le manque de personnel, la qualité des soins, la qualité de la nourriture et l'accès à la bonne personne au bon moment , regrette Bradley Lafortune, directeur général de Public Interest Alberta.

Bureau indépendant

Ces groupes demandent la création d'un bureau indépendant de l'Assemblée législative qui aurait le pouvoir de mener des enquêtes indépendantes et de faire des rapports à la fois pour l'Assemblée législative et le public. Ils citent à cet égard le bureau du défenseur des enfants et des jeunes (Office of the Child and Youth Advocate) de l'Alberta et le défenseur des personnes âgées de la Colombie-Britannique.

Selon Bradley Lafortune, ces deux organisations ont la liberté, la capacité et les ressources nécessaires pour rendre compte des problèmes sans ingérence politique .

Dans l’attente d’un nouveau Cabinet

Le gouvernement provincial nouvellement élu ne commente pas les questions de politique générale tant qu'un nouveau Cabinet n'est pas en place. Nous ne sommes pas en mesure de commenter d'éventuels changements de politique tant qu'ils n'ont pas été examinés par le Cabinet , indique un attaché de presse, Scott Johnston.

En attendant, selon Chris Gallaway, un défenseur des personnes âgées indépendant pourrait permettre une approche plus proactive et identifier plus rapidement les problèmes systémiques, notamment dans le domaine des soins de longue durée. Il ajoute que le bureau pourrait aider les aînés albertains à accéder aux programmes et aux services dont ils ont besoin.

« Je pense à ma grand-mère qui n'a jamais utilisé Internet... Elle ne pourra pas naviguer dans le système si elle a un problème. Il n'y a nulle part où appeler. Il n'y a nulle part où aller. » — Une citation de Chris Gallaway, directeur général, Friends of Medicare

Avec les informations de Jennifer Lee