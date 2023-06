Alors qu’une cinquantaine d’incendies de forêt brûlent actuellement en Ontario et qu’un bulletin sur la qualité de l’air demeure en vigueur pour une grande partie de la province en raison de la fumée, le premier ministre Ford appelle la population à prendre ses responsabilités et à ne pas allumer de feux de camp, au risque d'aggraver la situation.

Lors de la période de questions à Queen’s Park mercredi, la cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD) a questionné Doug Ford sur les liens entre les feux de forêt, la pollution de l’air et la crise climatique. En réponse, le premier ministre a accusé Marit Stiles de politiser le dossier des feux de forêt et martèle qu'il y a des feux chaque année en Ontario.

Le premier ministre Doug Ford assure que les équipes de la province sont pleinement actives sur le terrain pour lutter contre les feux de forêt. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Selon ce que j’entends, environ 50 % des feux sont provoqués par la foudre et 50 % par les gens qui font des feux de camp et qui ne les éteignent pas correctement, soutient-il. Donc je demande à tous les Ontariens : s'il vous plaît, n’allumez pas de feux de camp.

Presque tout le Nord et une partie du centre de la province se trouvent maintenant dans une zone de restriction de feu.

Le premier ministre a également remercié les pompiers qui travaillent d’arrache-pied sur le terrain. Comme son ministre des Richesses naturelles et des Forêts l’avait assuré la veille, Doug Ford affirme que la province est prête pour la saison des incendies et note qu’elle a à sa disposition 142 équipes de garde-feux et une flotte de 28 avions, dont 9 bombardiers à eau lourds. L’objectif numéro un est d’assurer la sécurité des communautés.

La question de la crise climatique

Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, Graydon Smith, avait esquivé la question mardi lorsqu’il avait lui aussi été interrogé sur les liens entre les changements climatiques et la crise actuelle des feux de forêt.

De nouveau talonné par les journalistes mercredi, M. Smith a déclaré que les changements climatiques sont réels , ajoutant que son gouvernement agit avec des programmes d’électrification et de captage et séquestration du carbone.

Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario, Graydon Smith, répète que la province est prête pour la saison des feux et qu'elle peut compter sur des ententes d'aide mutuelle interprovinciales et internationales, si des renforts sont nécessaires. Photo : Radio-Canada

Mais les feux de forêt que nous voyons aujourd’hui et la fumée que nous avons à Toronto : tout ça vient surtout du Québec , avance-t-il. Tout comme Doug Ford, le ministre a déclaré que la population doit être responsable et éviter de provoquer intentionnellement des feux .

Le chef du Parti vert de l’Ontario, lui, se dit consterné par le manque du leadership du gouvernement Ford.

La gravité des feux de forêt augmente en raison de la météo sèche et chaude que nous avons, affirme Mike Schreiner. Et donc les feux sont plus intenses, la fumée est plus intense, et il y a un impact direct sur la santé des gens. Que le premier ministre ne se lève pas pour faire le lien avec la crise climatique… j'en suis consterné.

C’est clair que les membres du gouvernement ne connaissent pas leur position sur les changements climatiques : on a le premier ministre qui dit une chose, le ministre qui dit une autre chose et le deuxième jour le ministre change de position une autre fois , observe pour sa part Stephen Blais, député libéral d’Orléans.

La ville de Toronto est sous un nuage de fumée le mercredi 7 juin. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Pendant ce temps, à Ottawa et dans plusieurs autres villes en Ontario, on a une situation avec la qualité de l’air qu’on n’a pas vue depuis des années ou une génération.

Je veux que le premier ministre reconnaisse qu’il a une responsabilité dans la manière d'atténuer les changements climatiques , conclut Marit Stiles du NPD , qui continuer d'appeler le gouvernement à en faire davantage pour lutter contre les changements climatiques et la pollution de l’air.

Elle s’inquiète de décisions prises par l’administration Ford, comme ses plans de construction dans la ceinture de verdure et l’annulation de centaines de contrats d’énergie renouvelable.