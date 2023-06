La qualité de l’air se dégrade en Abitibi-Témiscamingue

Avec les épisodes de smog, des concentrations élevées de particules fines entraînent une mauvaise qualité de l'air. Les pompiers tentent de maîtriser les incendies à Normétal en Abitibi-Ouest et à Lebel-sur-Quévillon dans le Nord-du-Québec depuis plusieurs jours.

Il est conseillé de limiter les activités à l’extérieur, autant pour la population que pour les travailleurs.

Quand ça dure quelques heures, quelques jours, c’est quand même quelque chose qui peut être mieux vécu par les personnes vulnérables, mais les journées s’ajoutent et s’ajoutent. Ça vaut vraiment la peine pour ces personnes-là de prendre les différents conseils et prendre les mesures pour limiter leur exposition , souligne le Dr Stéphane Trépanier, directeur de la santé publique en Abitibi-Témiscamingue.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Des avertissements de smog sont en vigueur. Des masques N95 sont distribués dans plusieurs endroits dont dans des entreprises et des municipalités comme à Senneterre ou en Abitibi-Ouest.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux rappelle que les enfants, les femmes enceintes, les aînés, les personnes asthmatiques, les personnes souffrant de problèmes cardiaques, ainsi que celles qui souffrent déjà de maladies respiratoires, comme l’emphysème et la bronchite chronique, sont invitées à diminuer leur exposition et se limiter aux activités essentielles .

Le vent déplace la fumée et les feux de forêt. La qualité de l'air se détériore au Québec. Photo : Capture d'écran : firesmoke.ca

Le Dr Trépanier indiquait en entrevue à l’émission Des matins en or que la santé publique régionale n'avait pas fait de demandes auprès des industries les plus polluantes afin qu'elles réduisent leurs émissions.