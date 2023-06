Feux de forêt : la pluie fait son œuvre sur la Côte-Nord

Alors que les feux de forêt au nord de Sept-Îles ont causé de nombreuses inquiétudes aux citoyens, la fin de l’avis d’évacuation et les précipitations leur offrent un peu de répit.

De la pluie intermittente et de la bruine sont prévues jusqu'à vendredi dans la région de Sept-Îles. D’après le météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada, Jean-Philippe Bégin, entre 10 et 15 millimètres de pluie devraient tomber dans le secteur d'ici la fin de la semaine.

Le météorologue de sensibilisation aux alertes pour Environnement et Changement climatique Canada, Jean-Philippe Bégin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En Haute-Côte-Nord, l'organisation prévoit jusqu'à 40 millimètres de pluie.

« Cette température va permettre de donner un coup de pouce pour lutter contre les feux de forêt dans la région. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin, météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada

À l'ouest de Port-Cartier jusqu'à Forestville, on va en recevoir un petit peu plus, donc de 30 à 40 millimètres. Ça fait du bien! C'est du temps pluvieux et maussade, mais c'est ce qu'on souhaitait! , se réjouit-il.

Pour sa part, le météorologue Peter Kimbel affirme que les prévisions météorologiques des prochains jours permettront d'améliorer la qualité de l'air dans la région. Environnement et Changement climatique Canada a d’ailleurs retiré son bulletin spécial sur la qualité de l'air dans la région de Sept-Îles.

On va peut-être sentir de la fumée par endroit, mais c'est ce qui reste vraiment. La pluie va persister encore jusqu'à probablement jeudi, peut-être même au-delà de cette date , prévoit-il.

Toutefois, des alertes de mauvaise qualité de l'air demeurent en vigueur à l'intérieur du territoire nord-côtier, notamment dans les secteurs de Manic-3, Manic-5 et Labrieville.

Malgré la pluie et la suspension de l'avis d'évacuation, l’état d’urgence est toujours en vigueur à Sept-Îles.

Les incendies forestiers de la région

Le feu à proximité de la rivière Moisie, qui a toujours une superficie de 36 290 hectares selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), a mis la Ville sur le qui-vive dans les derniers jours.

En raison de sa progression fulgurante dans la nuit de jeudi à vendredi, près de 5000 citoyens du secteur des Plages, de Moisie, du lac Daigle et de Mani-utenam ont dû quitter leur domicile durant quatre jours, avant de réintégrer leur foyer mardi matin.

Le feu a avancé à une vitesse de 35 mètres par minute dans la nuit de jeudi à vendredi, durant laquelle il a progressé de quatre kilomètres vers le sud. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

À l’heure actuelle, l’incendie n’est pas encore contrôlé, mais il demeure stable. La SOPFEU affirme que le feu de forêt est calme dans sa partie sud.

Le feu 215, situé au nord de Sept-Îles près du lac de la Montagne et du lac des Rapides, est désormais contenu . Il s'agit de l’étape avant d’être catégorisé comme maîtrisé .

Depuis son déclenchement, le feu a atteint une superficie de près de 808 hectares.

L'agente à la prévention et aux communications, Isabelle Gariépy, indique qu'une cinquantaine de pompiers forestiers et environ 80 militaires sont sur le terrain à Sept-Îles pour combattre activement les flammes.

« C'est important de garder ça en tête, car ce n’est pas parce que ça va bien en ville, qu’il n’y a pas de travail en forêt. » — Une citation de Isabelle Gariépy, agente à la prévention et aux communications de la SOPFEU

Celle-ci considère que la pluie a grandement contribué à réduire la taille des brasiers à proximité de Sept-Îles.

L'agente à la prévention et aux communications, Isabelle Gariépy (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Elle rappelle que l’interdiction d’aller en forêt dictée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts est toujours en vigueur.

L’interdiction touche presque l’entièreté de la partie nord du territoire. Du fleuve vers le nord, toute la partie forestière est fermée et il faut vraiment respecter l’interdiction. Actuellement, il y a encore des foyers d'incendie qui pourraient s'allumer , explique Isabelle Gariépy.

Du côté de la MRC de Manicouagan, les incendies près de Baie-Comeau inquiétaient eux aussi les autorités dans les derniers jours, notamment en raison d'installations d'Hydro-Québec situées à proximité.

Dans ce secteur, 180 employés d'Hydro-Québec des centrales de Manic-5, Manic-3, Outardes-3, Outardes-4 et du poste Micoua ont pu réintégrer leur lieu de travail mercredi matin. Des employés étaient contraints de rester au quartier général de Baie-Comeau dans les derniers jours en raison d'un des feux de forêt à proximité des centrales.

La conseillère en communication pour Hydro-Québec, Cathy Hamel, précise que la situation s'est suffisamment améliorée pour permettre le retour au travail.

La situation s'est beaucoup améliorée avec la pluie qu'on a reçue hier [mardi] et au cours de la nuit. Le feu est contrôlé. Il est toujours à une distance acceptable du poste Micoua et de nos lignes de transport, donc c'est encourageant , soutient-elle.

Le poste Micoua d'Hydro-Québec était sous surveillance en raison des feux de forêt à proximité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Yvon Guignard

L'évolution des feux de forêt sur la Côte-Nord est suivie de près par Hydro-Québec.

Le feu était très près de la centrale Outardes-3 et très près également du poste Outardes, de la centrale de Manic-3 et du poste Micoua. C’est principalement ces infrastructures-là qu'on surveillait de très près , conclut Cathy Hamel.

Réintégration des patients à l’hôpital de Sept-Îles

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord a amorcé la réintégration des patients évacués. Mardi, la présidente-directrice générale, Manon Asselin, estimait que l’opération complète devrait s'étendre sur 10 jours.

Manon Asselin est la PDG du CISSS de la Côte-Nord. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Toutefois, en raison des multiples feux qui sévissent dans la province, l’opération devra se faire plus rapidement que prévu.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé au CISSS d’assurer la réintégration des patients le plus rapidement possible, car plusieurs hôpitaux de la province doivent évacuer leurs propres patients.

Manon Asselin précise que 75 usagers nécessitant des soins actifs à l'hôpital de Sept-Îles et au Centre d'hébergement et de soins de longue durée ont été déplacés vers les grands centres au cours des derniers jours.

Un premier vol en provenance de Montréal devrait atterrir vers 17 h mercredi avec une trentaine de passagers. Deux autres vols en provenance de Québec transporteront les autres patients jeudi.

La reprise des activités d' IOC

La compagnie minière Rio Tinto IOC annonce qu'elle met en branle son plan de rétablissement des activités sur le chemin de fer QNS&L.

Les activités étaient interrompues depuis près d'une semaine en raison du feu de forêt au nord-est de Sept-Îles.

Après inspection, des équipes se chargeront de dégager les voies ferrées, de réparer les lignes électriques et les infrastructures de télécommunication nécessaires à la reprise des activités.

Certaines infrastructures, comme une tour de télécommunication et la ligne de fibre optique de la minière Rio Tinto IOC, ont été touchées par les feux de forêt. (Photo d'archives) Photo : André Michel

Nous nous concentrerons sur la maintenance de nos actifs jusqu’à la reprise des activités du chemin de fer, incluant les préparatifs pour notre arrêt annuel prévu du 14 au 20 juin , indique le directeur principal des relations avec les médias, Simon Letendre.

Il assure également que les camps et les ponts le long de la voie ferrée ont été sécurisés.

Avec les informations de Catherine Gosselin, Charles-Étienne Drouin et Bis Petitpas