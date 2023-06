Le Québec risque de manquer de pilotes pour combattre les incendies

Mercredi matin à Québec, alors qu’il faisait le point avec la SOPFEU et les responsables des opérations de lutte contre les incendies, M. Legault a déclaré qu’il y avait un enjeu .

Après un certain nombre d’heures en devoir, les pilotes doivent prendre un congé, ce qui laisse planer les craintes d’un manque de personnel sur le front.

Les avions doivent également subir des vérifications après 50 heures de vol.

« Au bout d’une semaine, il va y avoir des enjeux [de manque de pilotes]», reconnaît le premier ministre François Legault. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre a tenu toutefois à préciser que la situation était maîtrisée pour le moment, selon le compte rendu qui lui avait été fait par les responsables de la SOPFEU .

« On me dit que, pour l’instant, on utilise tous les appareils qu’on a. Il n’y a pas de manque de pilotes actuellement, mais au bout d’une semaine, il va y avoir des enjeux. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre a affirmé que son gouvernement a fait appel à des compagnies privées, notamment à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, et aux États-Unis.

À une question sur la possibilité d’offrir des incitatifs financiers pour attirer plus de pilotes, M. Legault a rappelé que cela se limitait aux contraintes de la conformité avec la réglementation et l’obligation du repos pour les pilotes et l’entretien pour les avions.

Le premier ministre envisage-t-il d'acheter de nouveaux avions-citernes? Rappelant que son souci immédiat est de s’occuper de la situation à court terme, M. Legault a indiqué qu’il n’excluait pas de regarder des appareils additionnels, mais il n’y en a pas de disponible au Canada .

En début de semaine, le premier ministre avait fait allusion à la difficulté d'entretenir certains des appareils disponibles au Québec sans préciser si son gouvernement avait l'intention d'acheter de nouveaux avions.