Le terrain synthétique de Mont-Joli devrait être prêt en août

Si tout va bien, il sera accessible à temps pour la prochaine saison de football des joueurs du Mistral de Mont-Joli, en août.

C'est l'aboutissement d'un projet qui a été rêvé, pensé depuis plusieurs années , a affirmé la directrice de l'école secondaire, Christine Marquis.

Un terrain de football synthétique sera aménagé à cet emplacement dans les prochains mois. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Le projet coûtera toutefois plus cher que prévu. Estimé à 2,4 millions de dollars au départ, il se chiffre maintenant à 3,2 millions.

Québec avait déjà consenti une contribution financière de 1,6 million de dollars pour le nouveau terrain. Le reste du financement provenait d'un partenariat entre la MRC de La Mitis, la Ville de Mont-Joli, le Centre de services scolaire des Phares et de commandites issues de la communauté.

On a des dépassements de coûts. [...] Il y a de nouvelles démarches qui sont faites pour aller récupérer des investissements, on attend des réponses, mais ne connaissant pas ces réponses-là, c'est sûr qu'on regarde de notre côté pour réinvestir, mettre un peu plus comme école, comme milieu et aller chercher un peu plus dans les commandites , explique Mme Marquis.

Une infrastructure nécessaire pour la communauté

L'aménagement du nouveau terrain synthétique permettra d'allonger la saison pour les joueurs de soccer et de football, qui devaient depuis des années faire leurs entraînements sur des terrains adjacents afin de préserver le terrain principal pour les matchs importants.

Le coordonnateur du programme de football de l'école du Mistral, Jonathan Proulx, affirme aussi que cela permettra de consacrer davantage de temps aux jeunes joueurs, plutôt que sur l'entretien du terrain.

À titre d'exemple, tracer des lignes, faire ça à toutes les semaines, s'assurer que le terrain soit optimal et sécuritaire pour les jeunes, c'était quasiment un défi qui est impossible. Là, le temps qu'on mettait sur l'entretien du terrain, on va pouvoir le mettre pour encadrer les jeunes , dit-il.

Les travaux pour aménager un terrain de football synthétique ont débuté. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La présidente du Club de soccer de Mont-Joli, Léthyscia Caron, explique que près de 200 jeunes de la Mitis pourront profiter de cette infrastructure.

Le terrain synthétique va permettre de préserver plus d'entraînements et aux jeunes d'évoluer avec moins de risques de blessures , se réjouit-elle.

Quant aux joueurs, plusieurs se disent très heureux de pouvoir bientôt profiter d'un terrain qui les aidera à atteindre leur plein potentiel dans leur sport.

C'est magique jouer sur un terrain synthétique, il n'y a pas de bosses sur le terrain, t'es sûr que le terrain il est clean, il est parfait , explique Derek D'Astous, un élève de première secondaire qui joue à la fois au soccer et au football.

Le reste de la communauté de la Mitis pourra également profiter du nouveau terrain synthétique lorsqu'il sera construit.

Avec la collaboration de René Levesque