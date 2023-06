Une baleine à bosse prisonnière d’une corde sauvée de justesse dans les eaux de la C.-B.

Une équipe de sauveteurs de Pêches et Océans Canada a libéré une baleine à bosse mal en point qui était prisonnière d’une corde au large de Haida Gwaii, en Colombie-Britannique. Face à des incidents de ce type de plus en plus fréquents, une biologiste marine appelle à la vigilance et demande aux plaisanciers qui en aperçoivent de les signaler aux autorités.

Selon le responsable de l'intervention auprès des mammifères marins pour le ministère, Paul Cottrell, la baleine était enroulée dans la corde depuis un bon moment, et celle-ci avait pénétré dans sa chair à certains endroits.

D’après lui, il est possible que la baleine n'ait pas pu se nourrir pendant un certain temps et elle serait probablement morte si elle n'avait pas été secourue.

Elle était ligotée, c'est-à-dire que la corde passait au niveau de sa bouche, remontait jusqu'à sa nageoire caudale et s'enroulait autour d'elle , décrit-il. Elle était dans une situation vraiment horrible .

Des sauveteurs ont libéré une baleine à bosse, emmêlée dans une corde en polyacier, au large de Haida Gwaii, en Colombie-Britannique. Photo : Pêches et Océans Canada

Le sauveteur explique que l’équipe a réussi à couper la corde en polyacier sans endommager les fanons de sa mâchoire, ces grandes lames qui remplacent ses dents.

Nous avons pu retirer toute la corde, sauf ses rouleaux autour de la queue, qui étaient très serrés , explique-t-il. Il aurait été trop dommageable pour l'animal d'essayer de les couper.

Les sauveteurs ignorent si la baleine survivra, mais Paul Cottrell affirme que le sauvetage lui a au moins donné une chance de s'en sortir.

Il n'y a rien de tel que de voir cet animal s'éloigner à la nage et nous espérons tous que tout ira pour le mieux. Nous garderons un œil sur cet animal et espérons le revoir l'année prochaine et l'année d'après , conclut-il.

Signalements impératifs

Selon la biologiste marine et cofondatrice de la Société d’éducation et de recherches maritimes (MERS), Jackie Hildering, des recherches ont montré que plus de la moitié des baleines à bosse présentant des cicatrices, en Colombie-Britannique, avaient survécu à un enchevêtrement dans du matériel de pêche.

Elle ajoute que des recherches supplémentaires doivent être menées pour déterminer quels engins sont à l'origine de ces enchevêtrements.

Il s'agit d'un problème qu'il faut arrêter à la source , dit-elle, car des baleines vont nécessairement échapper aux signalements.

La chercheuse explique qu'étant donné la fréquence à laquelle des baleines emmêlées commencent à apparaître, il est impératif que les plaisanciers soient vigilants et appellent Pêches et Océans Canada s'ils en aperçoivent une. Elle leur demande aussi d’éviter de tenter un sauvetage eux-mêmes, car il est illégal de s'approcher des baleines à bosse. Ces sauvetages sont dangereux, même pour les professionnels, selon elle.

La population de baleines à bosse du Pacifique Nord est considérée espèce préoccupante en vertu de la Loi fédérale sur les espèces en péril, car son nombre se rétablit au fil des années, mais n'est pas encore stable.

Pour signaler une baleine prisonnière : Ligne d’urgence de BC Marine Mammal : 1 800 465 4336 (24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

D'après les informations d'Akshay Kulkarni