Un organisme pour le verdissement dans Limoilou voit le jour

Une centaine d'arbres seront plantés dès cette année par l' OBNL qui vient d'être mis sur pied.

L'intérêt d'un plus grand verdissement est venu des citoyens en marge de différents rapports sur la piètre qualité de l'air dans le quartier Limoilou.

L'organisme souligne qu'elle ne veut pas rivaliser contre l'effort de la Ville pour le verdissement, mais bien y ajouter une offre complémentaire .

On amorce, d'un point de vue citoyen, des actions en soutien de ce qui est en place , lance Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou et président du conseil d’administration d’Emprises - espaces urbains. Notre objectif, c'est d'accélérer et d'intensifier le verdissement dans les quartiers centraux, le quartier de Limoilou, dans les quartiers les plus vulnérables sur le plan de la pollution atmosphérique, sur le plan des îlots de chaleurs et sur le plan de la santé publique.

Mathieu Caron, directeur général d’Emprises – espaces urbains et son président, Raymond Poirier. Photo : Radio-Canada

Le verdissement se fera donc sur des terrains privés. Des arbres ont déjà été plantés dans la ruelle Hantée et la ruelle des Oiseaux de passage. Treize arbres seront plantés prochainement au centre communautaire Mères et monde. D'autres le seront à l'Îlot des Capucins, la semaine prochaine.

L'organisme souhaite étendre ses activités à d'autres secteurs de Limoilou.

Peu de canopées

Seulement 17 % du territoire de Limoilou est recouvert de la canopée, indique Mathieu Caron, directeur général d’Emprises – espaces urbains. Avec notre première opération canopée, on souhaite avec nos partenaires, monter cet indice-là à minimum 40 % .

Une rue du quartier Limoilou. Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

C'est un plaisir d'offrir nos terrains à emprise , se réjouit Diane Thibault, coordonnatrice générale de Mères et monde. On héberge plusieurs jeunes enfants, plusieurs jeunes familles, on est à deux pas de l'incinérateur. C'est sur qu'un projet comme ça qui veut améliorer la qualité de l'air, faire des îlots de fraicheurs, le match a été naturel. [...] Je vois déjà une phase 2 l'an prochain.

Mathieu Caron plante un arbre sur les terrains de Mères et monde. Photo : Radio-Canada

L' OBNL , qui a un budget d'exploitation d'environ 200 000 $, est financé notamment par la Caisse Desjardins de Limoilou, la Ville de Québec et un programme du gouvernement fédéral.

L'organisme souhaite cartographier les différents secteurs de Limoilou pour établir le lieu de plantation des arbres. L' OBNL souhaite aussi s'assurer d'avoir des arbres adaptés aux quartiers centraux, avec un important potentiel de canopée.