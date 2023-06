Elliot Page révèle comment il s’est découvert transgenre malgré l’hostilité

Elle a juste crié : ''Ça n'existe pas!'' , dit-il.

Elliot Page, surtout connu pour son rôle dans Juno qui lui a mérité une nomination aux Oscars et son travail dans les films Inception et Hard Candy, dit que même adolescent il savait qu’il n’était pas seulement gai. Il lui a quand même fallu un certain temps pour accepter ce qui se passait.

L'acteur canadien, originaire de Nouvelle-Écosse, raconte comment tout s'est déroulé pour lui, comment il a réalisé qu'il était transgenre et comment il l'a révélé d'abord à sa famille, puis au monde, dans son autobiographie Pageboy.

Être enfin dans un endroit où je me réveille en me sentant dans mon corps et où je suis présent, et je n'ai pas la sensation de vouloir fuir ou sortir de moi-même ou me faire mal, c’est extraordinaire , avoue-t-il à Adrienne Arsenault de CBC lors de sa première entrevue au Canada depuis sa transition.

Je ne pensais pas que je ressentirais ça dans ma vie!

Elliot Page a déclaré à Adrienne Arsenault de l'émission The National que l'idée de parler publiquement de sa transition a parfois semblé impossible. Photo : (Evan Mitsui/CBC)

Elliot Page est acteur depuis l'âge de 10 ans. Il a révélé être gai en 2014, puis, en décembre 2020, il a révélé sur les réseaux sociaux qu'il était, en fait, un homme trans.

Une fois qu'il a accepté cette réalité, il a eu de la difficulté à en faire part publiquement. Il raconte comment il s'était convaincu que le simple fait de se couper les cheveux ou de porter des vêtements différents suffirait. Mais ce n'était pas le cas.

Aujourd’hui, il est reconnaissant d'être là où il est et que sa mère a, elle aussi, accepté qui il est. Elle m'a vu lutter , dit-il. Et je pense qu'à bien des égards, elle s'est sentie soulagée que son enfant soit heureux et juste plus sain, plus dynamique et joyeux.

Un scénario réaliste

Cette transformation, il l’a aussi vécue à l'écran. Il tournait la série Umbrella Academy et avant la troisième saison, il a révélé à l'équipe de production qui il était vraiment. L'équipe a choisi d'intégrer ce fait au scénario.

Les membres de la Umbrella Academy dans la série du même nom. C'était avant la transition du personnage d'Eliott Page, qui est passé de Vanya à Viktor. Photo : CHRISTOS KALOHORIDIS/NETFLIX

Finalement, le personnage d’Elliot Page, connu sous le nom de Vanya, entre dans une pièce avec une nouvelle coupe de cheveux et dit à sa famille qu'il est en fait Viktor.

C'était assez intense, en fait , admet Elliot Page. C'était un cas où j'ai ressenti un peu d'anxiété, peut-être parce que c'était si personnellement lié à ma vie.

Elliot Page avoue qu’être une personne trans publique dans ce climat d'hostilité est difficile.

L'acteur ajoute que la sortie de son livre est venue avec une certaine appréhension.

Transphobie et homophobie

Pageboy est publié alors que le sentiment anti- LGBTQ+ continue d'imprégner la société.

Il existe actuellement près de 500 projets de loi anti-LGBTQ+ dans les législatures américaines et plus de 500 projets de loi anti-trans.

Au Canada, le nombre de crimes haineux ciblant l'orientation sexuelle déclarés par la police a augmenté de 64 % entre 2020 et 2021.

Elliot Page raconte s’être fait jeter une bière et crier des insultes homophobes alors qu'il marchait dans la rue à Toronto. Il témoigne aussi qui a reçu des menaces de mort.

Elliot Page raconte comment il s'est rendu compte qu'il est transgenre dans son nouveau livre, Pageboy. Photo : (Evan Mitsui/CBC)

« Les personnes trans veulent juste vivre, elles veulent juste pouvoir être qui elles sont vraiment. » — Une citation de Elliot Page, artiste

Malgré tout, Elliot Page se dit chanceux que sa vie ne représente pas la réalité de la plupart des personnes trans de la société. Il rapporte qu’au sein des communautés trans, le taux de chômage est disproportionnellement élevé, tout comme le taux d'itinérance. L’accès aux soins de santé est aussi très difficile ou inexistant.

Elliot Page veut continuer à écrire et à travailler devant et derrière la caméra, mais il n'est pas tout à fait sûr qu'Hollywood voudra de lui tel qu'il est. Ce qu’il sait, c’est qu’il ne laissera plus jamais personne lui dire d'être ce qu'il n'est pas.