Des militants environnementaux réclament une politique pour les zones humides

Plusieurs organismes et des militants environnementaux demandent au gouvernement provincial de créer une nouvelle politique pour les zones humides dans la province.

Ils estiment que la Saskatchewan est la seule province qui ne dispose pas de politique globale pour gérer et préserver les zones humides.

Les défenseurs de l'eau se sont réunis lundi à Regina, pour réclamer la fin du drainage des zones humides. Photo : Radio-Canada / Laura Sciarpelletti

Selon l'organisme de conservation Ducks Unlimited, près de 10 000 acres de zones humides disparaissent en moyenne chaque année dans la province.

La Saskatchewan prévoit adopter bientôt une nouvelle politique pour la gestion des eaux agricoles connue sous le nom d'Agricultural Water Stewardship Policy.

Certains défenseurs craignent que cette nouvelle politique ne maintienne le drainage des zones humides qui existent déjà et que de nouveaux projets de drainage soient aussi créés à travers cette politique.

La vice-présidente de la Saskatchewan Alliance for Water Sustainability (SAWS), Aura Lee MacPherson, souhaite que la province cesse d'assécher les zones humides, qui selon elle, sont essentielles à la survie de nombreuses espèces et permettent aussi de reconstituer les eaux souterraines.

« Nous avons besoin d'une politique sur les zones humides comme celle de l'Alberta, du Manitoba et du reste du Canada. Ensuite, nous pourrons adapter les politiques à chaque secteur. » — Une citation de Aura Lee MacPherson, vice-présidente de la Saskatchewan Alliance for Water Sustainability (SAWS)

Certains militants estiment que cette nouvelle politique de gestion des eaux agricoles pourrait aussi devenir une menace pour les lacs et les rivières à cause des nutriments excessifs et de la prolifération d'algues toxiques.

Des zones humides pour lutter contre les changements climatiques

Les groupes Saskatchewan Alliance for Water Sustainability (SAWS), Calling Lakes Ecomuseum et Last Mountain Lake Stewardship Group affirment que les zones humides entreposent également de grandes quantités de carbone, ce qui joue un rôle important dans la lutte contre le changement climatique.

Clint Blyth est un géologue qui exploite une ferme près du ruisseau Pipestone, au sud de Moosomin.

Nous avons la capacité de restaurer les zones humides et de les préserver. Mais nous ne pouvons pas restaurer les glaciers ni rétablir la façon dont les couches de neige fondent , affirme-t-il.

De son côté, la porte-parole du NPD pour l'Agence de sécurité de l'eau, Erika Ritchie, est d'avis que la politique de gestion des eaux agricoles aura des répercussions négatives non seulement sur l'environnement, mais aussi sur l'industrie touristique.

Selon elle, les municipalités ont demandé que le gouvernement provincial adopte une stratégie provinciale pour les zones humides. Cette demande a aussi été faite par la vérificatrice provinciale dans son récent rapport.

Les communautés qui dépendent des eaux souterraines pour leur eau potable et qui se retrouvent à sec à cause de l'ampleur du drainage, voilà le genre de problèmes dont il s'agit , souligne Erika Ritchie.

Dans une déclaration à CBC/Radio-Canada, le gouvernement de la Saskatchewan a indiqué que la nouvelle politique de gestion des eaux agricoles permettra d’assurer la qualité de l'eau pour les usages domestiques, la production agricole, l'industrie, la santé des populations aquatiques et la biodiversité.

Il a aussi souligné que l'un des principaux éléments de cette politique est centré sur la gestion des zones humides et que l'Agence de sécurité de l'eau s'engage à travailler avec toutes les communautés des Premières Nations et des Métis.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti