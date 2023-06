Le sort d’une circonscription fédérale de l’Est-du-Québec bientôt connu

On peut commencer à se faire à l’idée que la nouvelle carte serait sans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, malheureusement , laisse tomber la députée Kristina Michaud.

L'Est-du-Québec aurait trois circonscriptions plutôt que quatre. En sera-t-il ainsi aux prochaines élections? Photo : Radio-Canada

La suppression du siège a d’abord été proposée en juillet dernier, une décision que la Commission expliquait par le nombre trop bas d’électeurs dans la circonscription par rapport aux autres du reste de la province. Son abolition a été maintenue en février, arguant que cette recommandation s'inscrit dans un déclin amorcé il y a plusieurs décennies .

Afin que le Québec garde intacte sa députation en Chambre des communes, une nouvelle circonscription verrait le jour dans les Laurentides.

Après le dépôt de cette nouvelle carte, aucun autre recours ne sera possible pour infirmer cette démarche, prévient l’entité indépendante.

Une fois que la Commission a disposé des oppositions des parlementaires et que le rapport final est déposé au Parlement, les nouvelles limites sont considérées finales , écrit par courriel le directeur adjoint aux affaires publiques et parlementaires de la Commission de délimitation, Ghislain Desjardins.

À partir du moment où les commentaires des élus sont transmis à l’entité indépendante, elle a 30 jours pour les étudier. Ce qui nous amène au 18 juin , précise M. Desjardins.

La députée bloquiste remet toutefois en doute l'échéancier de la Commission. Elle juge « très peu probable » qu'elle rendra une décision finale d'ici cette date, puisque le dossier de l'ingérence étrangère dans les élections fédérales a occupé une bonne partie des travaux du comité de la Chambre des communes dans les derniers mois.

La députée d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Kristina Michaud (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté du Bloc québécois

Malgré cette dose de résignation, Kristina Michaud refuse pour l’instant de croire en la disparition de sa circonscription. Elle s’accroche à un dernier espoir, celui du déclenchement précipité d’élections fédérales, qui n’est pas improbable en situation minoritaire. Élections Canada a besoin de sept mois pour mettre cette nouvelle carte en vigueur , rapporte l’élue.

« Mon but en ce moment reste d’avoir Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia comme circonscription dans laquelle je pourrais poursuivre mon travail. » — Une citation de Kristina Michaud, députée bloquiste d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia

La nouvelle circonscription gaspésienne entourerait l'ensemble de la péninsule, de Baie-des-Sables jusqu'à L'Ascension-de-Patapédia, en passant par les Îles-de-la-Madeleine. Un nouveau territoire qui laisse présager d'innombrables heures sur la route – lorsque les conditions météo le permettent.

Se battre pour le poids politique

Dans son rapport déposé en février, la Commission recommandait d’abolir Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia et d’en redistribuer les parties restantes entre deux nouvelles circonscriptions : Rimouski–La Matapédia et Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine–Listuguj.

Depuis, bon nombre d’élus municipaux et régionaux ont tour à tour fustigé la Commission, lui reprochant de ne favoriser que les chiffres et d'oublier les réalités de la région dans sa prise de décision. L’Assemblée nationale s’est également positionnée contre ce redécoupage.

La préfète de la MRC de La Matapédia, Chantale Lavoie, a plaidé le statu quo, comme plusieurs autres élus, lors d'une audience publique de la Commission de délimitation. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Laurence Gallant

C’est Ottawa qui, encore une fois, éteint la voix et le poids politique de nos régions , tonne Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques.

Son nouveau territoire inclurait celui de la Matapédia et exclurait celui du Témiscouata, qui rejoindrait le comté de Montmagny–Témiscouata–Kataskomiq, détenu par le conservateur Bernard Généreux.

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Il enjoint la Commission à se pencher plutôt sur le solde migratoire interrégional, qui offrirait un portrait démographique de la région plus réjouissant. Un argument qui revêt d’un intérêt limité , selon la Commission, qui qualifie cette mesure d’incomplète.

Néanmoins, on passerait dans l'espace d'à peine 60 ans de sept députés à trois députés, pour le même territoire , déplore le bloquiste.

En 60 ans, l'Est-du-Québec a perdu trois députés. « La Commission souhaite abolir un poste de député », déplore Maxime Blanchette-Joncas. Photo : Radio-Canada

Ça fait mal quand on voit que le taux de la population va augmenter dans les grands centres et qu'on a besoin de plus de représentants pour des coins de rue à Montréal, par exemple. Mais ça ne fait pas de sens pour que nous, ici, on représente des centaines de kilomètres carrés , illustre de son côté Kristina Michaud, qui représente 55 municipalités.

Celle d’Amqui en fait partie. Sa mairesse, Sylvie Blanchette, s’oppose elle aussi en bloc au rapport de la Commission, qui diluerait selon elle la Matapédia dans un immense territoire.

Plutôt que d'être située au centre de sa circonscription, la ville d'Amqui se retrouverait à l'extrémité de son nouveau comté. (Photo d'archives) Photo : Mario Pinard

On pourrait ne plus avoir de présence, il ne faut pas se le cacher , admet Mme Blanchette, qui note que sa région serait située à l’extrémité de la circonscription après le redécoupage.

« On ne veut pas être les oubliés du bout du monde. » — Une citation de Sylvie Blanchette, mairesse d'Amqui

Mais la question va au-delà du poids relatif de l’électeur, souligne la mairesse d’Amqui. Elle craint aussi la diminution des services offerts par les élus, découlant de la perte d’un représentant à la Chambre des communes. Nos citoyens ont beaucoup de demandes.

La mairesse d’Amqui, Sylvie Blanchette Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Une doléance que reconnaît celui qui pourrait éventuellement représenter la région. On sait que l'appareil fédéral est dysfonctionnel, et les bureaux de députés rattrapent ce dysfonctionnement-là, que ce soit de l'aide pour les passeports, pour l'assurance-emploi, pour les demandes d'immigration , énumère Maxime Blanchette-Joncas.

Si on retire un député sur le territoire, automatiquement – et logiquement –, on retire une équipe qui accompagne les députés et les populations dans ces services-là , poursuit-il.

Qui plus est, la région est loin d’être à un jet de pierre de la Chambre des communes, où doivent se rendre les élus chaque semaine. Le député qui part de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de la Matapédia… eille, c’est loin d’Ottawa! , renchérit Sylvie Blanchette.

Plus de 800 kilomètres séparent Amqui d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des propos qui abondent dans le même sens que ceux tenus par le député de Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Il est humainement abusif de m'imposer, malgré l'autoroute, des trajets de plus ou moins trois heures ou quatre heures le même jour, en plus des rencontres de durée variable , avait-il plaidé en audience publique.

Les tirets de la discorde

Il n’y a pas que les frontières de la nouvelle circonscription qui font grincer des dents. À l’ouest du Bas-Saint-Laurent, des élus se sont vivement opposés au retrait de « Rivière-du-Loup » dans son appellation. La Commission propose plutôt d’y inclure le toponyme Kataskomiq, pour témoigner de la présence de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk sur le territoire.

La Matanie serait pour sa part représentée par le même député que celui de Gaspé, Chandler, Matapédia, et des Îles-de-la-Madeleine. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

La MRC [de Rivière-du-Loup], c’est plus de 30 % des gens [de la circonscription] qui vont être représentés à Ottawa, je pense que c’est important qu’ils nous écoutent , avait alors déclaré le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, en février dernier.

Du même coup, la MRC des Basques perdrait aussi sa place dans l’appellation de la circonscription, se voyant ainsi effacée des toponymes électoraux fédéraux et provinciaux.

Si la nouvelle carte entre en vigueur comme prévu avant de nouvelles élections, ce pourrait être l’heure de faire des choix pour le Bloc québécois. Kristina Michaud se retrouverait alors orpheline de circonscription, et devra choisir parmi les nouveaux comtés de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine–Listuguj ou Rimouski–La Matapédia.

Questionnée sur ses intentions aux prochaines élections, la Matapédienne assure ne pas y avoir pensé. Il n’y a pas encore de discussion [au Bloc québécois], et je dirais qu’il n’y a pas encore de réflexion.

Advienne que pourra , a répondu pour sa part M. Blanchette-Joncas, qui dit vouloir se concentrer à représenter dignement les citoyens de sa circonscription.

Le dépôt de la nouvelle carte doit aboutir au décret de représentation prévu en septembre prochain.