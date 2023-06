La pétrolière Irving Oil envisage une vente

L'entreprise Irving Oil annonce qu'elle entreprend une révision de la structure de l'entreprise et qu'elle « évalue diverses options liées au futur de la compagnie ».

Dans un communiqué signé par le président du conseil d’administration Arthur Irving, le président de la compagnie Ian Whitcomb et la vice-présidente administrative et cheffe de la gestion de marque Sarah Irving, la compagnie précise qu’aucune décision n’a encore été prise.

Toutefois, plusieurs options sont sur la table, incluant une nouvelle structure de propriété, une vente complète ou partielle ou des changements dans le portfolio de ses actifs et la manière dont ils sont gérés .

La déclaration se termine en réitérant l’engagement d’Irving Oil envers ses clients au cours des prochains mois, pendant lesquels les diverses options seront évaluées.

Irving Oil est la plus importante société au Nouveau-Brunswick avec environ 4000 employés. Elle possède la plus importante raffinerie de pétrole au Canada, située à Saint-Jean et gère un réseau de 900 stations-service.

Plus de détails à venir