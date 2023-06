Winnipeg présente un projet de voies cyclables protégées pour le boulevard Provencher

De mai à juin 2022, les résidents de Winnipeg ont été invités à se prononcer sur plusieurs options pour le projet À pied, à vélo visant la construction d’une nouvelle route cyclable dans Saint-Boniface. Les trois propositions visaient le boulevard Provencher, la rue Dumoulin et la rue Notre-Dame.

Selon un rapport  (Nouvelle fenêtre) publié par la Ville mardi, 77 % des participants au sondage ont choisi l’option du boulevard Provencher.

La conception proposée prévoit la construction de voies cyclables protégées à sens unique d’un peu plus de 2 m de large, de chaque côté du boulevard, de l'Esplanade Riel jusqu’à la rue Des Meurons.

Une majorité des participants au sondage ont choisi le boulevard Provencher. Photo : Image : Ville de Winnipeg

Après la rue Des Meurons, une voie protégée à deux sens de 2,5 m continuerait au nord du boulevard Provencher jusqu’à la rue Archibald.

Le projet prévoit aussi des sentiers polyvalents du côté sud du boulevard Provencher à l’est de la rue Des Meurons et du côté nord du boulevard sur le pont de la rivière Seine. Ils feraient 3,5 m de largeur.

Les sentiers polyvalents sont partagés entre les cyclistes et d’autres utilisateurs de transports non motorisés. Photo : Image : Ville de Winnipeg

Une bordure surélevée le long d’une voie de stationnement protégerait les voies cyclables et aux intersections, des terre-pleins sépareraient les vélos des véhicules qui tournent. Des passages piétons en plusieurs étapes et un feu de signalisation pour les cyclistes sont également prévus.

Le projet inclut également la construction de voies vertes le long des rues Nadeau, Notre-Dame, La Flèche et La Vérendrye, où les vélos ne seraient pas séparés des véhicules par une barrière physique.

Des voies cyclables jusqu’ici imprévisibles à Saint-Boniface

Le projet est salué par Anders Swanson, directeur général de l'organisme Winnipeg Trails. Il permettra selon lui d’améliorer l’accessibilité des cyclistes au boulevard Provencher, jusqu’ici laborieuse, surtout à l’intersection du boulevard Taché.

Si je conduis mon auto sur ce pont, je n’arrive pas à la fin du pont et demande à mon passager "Qu’est-ce qu’on devrait faire ici? Qu’est-ce qui semble être intelligent? On continue ou non? On fait un détour?" illustre-t-il.

Selon Anders Swanson, directeur général de l'organisme Winnipeg Trails, circuler à vélo est difficile sur le boulevard Provencher. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

« La plupart des personnes qui [pourraient] circuler à vélo à Winnipeg ne le font pas. Elles ne le font pas parce qu’elles ont peur. » — Une citation de Anders Swanson, directeur général de l'organisme Winnipeg Trails

À Winnipeg, les voies réservées au transport cyclable ne peuvent pas se mesurer à celles d’autres grandes villes, comme Montréal ou Paris, d’après M. Swanson. [Il] manque des connexions, ce n’est pas prévisible, ce n’est pas standardisé.

C’est important [d’unir] ce que les gens veulent avec les outils que nous avons en 2023 , déclare-t-il.

Une journée portes ouvertes pour recueillir les commentaires des Winnipégois est prévue le 22 juin de 18 h à 20 h au Centre récréatif Notre-Dame. Un sondage  (Nouvelle fenêtre) est également disponible sur le site web de la Ville jusqu'au 6 juillet.

Avec les informations de Mohamed-Amin Kehel