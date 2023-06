La grisaille printanière s’éternise sur Terre-Neuve

Le printemps terre-neuvien est souvent marqué par des périodes prolongées de grisaille, surtout dans la capitale, Saint-Jean, et cette année n'y fait pas exception.

La corne de brume d’un phare à l'entrée du havre qui s’active ces jours-ci est un signe évident du printemps à Saint-Jean.

C'est un des endroits les plus brumeux au Canada, c'est sûr , indique un météorologue d’Environnement Canada, David Neil.

Environnement Canada a observé de la brume ou du brouillard à Saint-Jean deux jours sur trois durant le mois de mai. La grisaille se poursuit en ce début de juin.

Ce sont des périodes assez longues pour avoir des conditions assez mauvaises comme ça , ajoute M. Neil.

Libby O’Connor, résidente de Saint-Jean, juge que les mois de mai et de juin n'ont rien d'agréable.

Des touristes expriment des avis partagés

Plusieurs touristes expriment leur opinion au sujet de ces conditions météorologiques à commencer par un couple européen.

Partout où vous regardez, en fait, ça fait comme des fantômes. Vous ne savez pas où vous allez. C’est magique. Tout d’un coup, la brume va se lever et vous allez voir quelque chose que vous ne vous attendiez pas à voir , explique Céline Faignot.

Ça ressemble un peu à la Bretagne avec un petit peu plus de mystère dû au brouillard et un petit peu plus de brouillard que par chez nous , ajoute son conjoint, Emmanuel Faignot.

Céline et Emmanuel Faignot donnent leur avis sur le brouillard terre-neuvien. Photo : Radio-Canada

Une famille du Québec ne s'attendait pas à connaître cinq jours de mauvais temps durant son séjour.

Au Québec, même s’il fait froid, on a beaucoup de soleil tandis qu’ici, pour le moment, on n’a pas vu le soleil du tout , affirme Nicole Allard.

C’est très nuageux et il y a vraiment beaucoup de brouillard. Ce n’est pas pareil à Montréal surtout qu'ici il fait beaucoup plus froid. Il y a la canicule à Montréal, ici il fait dix degrés. C’est un gros clash, mais c’est vraiment très joli ici , indique Anne-Sophie Pitre.

La touriste québécoise Anne-Sophie Pitre juge que Terre-Neuve est très jolie malgré le brouillard. Photo : Radio-Canada

Mais si certaines personnes sont déçues, d’autres accueillent ces conditions avec joie. C’est le cas du touriste Brandon Kelly. Il dit qu’il faisait 35 degrés chez lui en tenant compte de l'humidité et que la brume à Terre-Neuve est une bouffée d'air frais.

Le mauvais temps n'aura pas raison de l'esprit d'aventure de son couple qui compte explorer la province pendant deux semaines. Sa conjointe, Amy Kelly, souhaite que le temps s'éclaircisse pour qu’ils puissent admirer les endroits qu'ils vont visiter.

D’après un reportage de Kyle Mooney