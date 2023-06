Mardi, le tribunal de discipline des médecins et chirurgiens de l'Ontario a révoqué l'agrément du Dr Patrick Philips, un médecin du Nord de l'Ontario. Dr Patrick Phillips a travaillé comme urgentologue à Englehart, en Ontario, avant de faire l'objet d'une enquête pour inconduite.

Nous sommes consternés par les mesures délibérées que vous avez prises pour saper la réponse de santé publique à la pandémie de COVID-19 , indique le rapport du tribunal, s'adressant au Dr Patrick Philips.

En tant que médecin, poursuit le document, de nombreuses personnes ont confiance en l'information que vous communiquez. Vos communications à vos collègues, à vos patients et à vos milliers d'abonnés sur les médias sociaux concernant la COVID-19 et les mesures de santé publique étaient négligentes, souvent offensantes et parfois potentiellement dangereuses .

Le tribunal a conclu que le Dr Phillips avait eu une conduite honteuse, déshonorante ou non professionnelle , qu'il avait omis de maintenir la norme de pratique de la profession, qu'il avait omis de répondre de façon appropriée ou dans un délai raisonnable à une demande écrite de l’Ordre [des médecins et chirurgiens de l'Ontario].

Il affirme également que le Dr Phillips a contrevenu aux conditions de son enregistrement médical en ce qui concerne :

la communication de déclarations trompeuses, inexactes ou incendiaires concernant la pandémie de COVID-19 et les questions connexes ;

la divulgation en ligne d'une lettre privée reçue d'un médecin hygiéniste associé;

l’interférence avec le dépistage de la COVID-19 chez un nourrisson qui n’était pas son patient;

la divulgation en ligne de documents d'enquête de l’Ordre;

le défaut de coopérer à l'enquête de l’Ordre; et

le défaut de se conformer à une ordonnance provisoire imposée par l’Ordre.

« Le comité est troublé par vos efforts délibérés et coordonnés pour dissuader le public de se conformer aux mesures de santé publique. Ce faisant, vous avez accru la peur du public pendant une crise mondiale de santé publique. » — Une citation de Rapport du tribunal de discipline des médecins et chirurgiens de l'Ontario.

Le Dr Phillips a publié ses réflexions sur la pandémie de COVID-19 sur Twitter, où il était régulièrement présent. Près de 40.000 utilisateurs le suivaient sur ce réseau social avant la suspension de son compte. Il a depuis ouvert un nouveau compte qui compte plus de 53 000 abonnés.

Le 25 septembre 2021, le Dr Phillips a comparé sur Twitter les mesures de santé publique liées à la pandémie au traitement des personnes handicapées en Allemagne nazie. Il a également qualifié le système de certificats de vaccination de l'Ontario d' illégal et a affirmé qu'il serait utilisé pour refuser des soins médicaux, de la nourriture, des services bancaires et un abri aux personnes non vaccinées.

Mardi, le tribunal a ordonné à Dr Phillips de comparaître devant le comité pour être réprimandé, que son certificat d'inscription soit révoqué immédiatement et qu'il paie à l’Ordre une somme de 6000 $.

L’Ordre a déclaré qu'il publierait les motifs de sa décision à une date ultérieure.

CBC Sudbury a contacté le Dr Phillips pour obtenir des commentaires, mais n'a pas eu de réponse.

Avec les informations de Martha Dillman de CBC