Un infirmier de Rimouski est radié pour une période de deux ans de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec en raison d'une affaire d'agression sexuelle.

Le 13 avril 2022, Yvon Roy a été déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement une infirmière auxiliaire dans un CHSLD de Rimouski alors qu’il était son supérieur immédiat.

Les faits se sont déroulés le 22 novembre 2020 dans le bureau de l’accusé, indique le jugement de la Cour du Québec. Selon le témoignage de la victime, l’homme s’était alors placé derrière elle et lui caressait les hanches en descendant vers les aines.

En cour, l'accusé avait déclaré qu’il s’agissait d’un enseignement de la manœuvre d'Heimlich, dans le cadre de son travail, et qu’il n’y avait aucune intention sexuelle .

La juge Luce Kennedy n’a cependant pas cru au témoignage de l’accusé, indiquant qu’il y avait des incohérences et des contradictions lors de son récit. C’est pour ces raisons qu’elle a déclaré Yvon Roy coupable d’agression sexuelle.

Le 28 novembre 2022, la juge le condamne à une peine d'emprisonnement de 90 jours, purgée de façon discontinue, soit le samedi et le dimanche de 9 h à 17 h. M. Roy se voit aussi imposer 150 heures de travaux communautaires et une probation d’une durée de 3 ans. L'accusé est également inscrit sur la liste des délinquants sexuels pour une période de 10 ans.

Près d’un an après le jugement, soit le 9 février 2023, une plainte est déposée à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Celle-ci indique que M. Yvon Roy, anciennement infirmier, a été reconnu coupable d’une infraction criminelle en lien avec l’exercice de la profession d’infirmier .

Après avoir étudié le dossier et déclaré qu’il y avait un lien avec l’exercice de la profession d’infirmier , le conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec impose une radiation d’une période de deux ans à compter de la date de sa réinscription au tableau de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

De son côté, M. Roy a cependant indiqué au conseil de discipline qu’il n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre depuis le 1er avril 2022 et qu’il n’a pas l’intention de se réinscrire.

ll travaille comme camionneur depuis juin 2022.