Feux de forêt : craintes chez les communautés autochtones de l’Outaouais

Les feux de forêt suscitent beaucoup de craintes auprès des communautés autochtones de l’Outaouais. Des membres de la communauté anishnabe du Lac-Barrière ont évacué leur demeure et ceux de Kitigan Zibi sont sur un pied d'alerte.

Une centaine de personnes de la communauté du Lac-Barrière, dans la réserve faunique de La Vérendrye, a été évacuée à Maniwaki.

Une autre centaine de personnes a quant à elle été hébergée dans différents hôtels de Gatineau.

Ces évacuations ont été faites sur une base volontaire. Des résidents sont demeurés dans le village du Lac-Barrière.

Le Centre d'amitié autochtone de Maniwaki a choisi de diminuer ses activités habituelles afin de concentrer ses énergies sur les personnes évacuées.

Les évacués sont pris en charge par Services aux Autochtones Canada, un ministère du gouvernement du Canada qui travaille en collaboration avec la Croix-Rouge.

Lac-Rapide ou Lac-Barrière? Lac-Rapide désigne la communauté au sens du lieu physique régulé par le gouvernement fédéral. Lac-Barrière désigne la communauté au sens d'appartenance à un groupe social constitué. Les Anichinabés de Lac-Barrière ont par ailleurs été déplacés à Lac-Rapide. Le conseil de bande se présente d'ailleurs comme représentant les Algonquins de Lac-Barrière (Algonquins Barriere Lake, désignés par l'acronyme ABL).

La communauté de Kitigan Zibi aussi inquiète

Un incendie déclenché à une cinquantaine de kilomètres au sud de la communauté de Kitigan Zibi inquiète grandement la population locale, a affirmé la grande cheffe du Conseil tribal de la nation algonquine anishinabeg, Savanna McGregor.

On ne sait pas comment tout cela va se dérouler. On a beaucoup d’angoisse. On n’a pas les meilleures infrastructures pour combattre le feu.

Aucun ordre d’évacuation n’a encore été donné, a-t-elle dit, mais on a demandé à la population les précautions d’usage, comme de fermer les fenêtres.

La grande cheffe du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg, Savanna McGregor (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Savanna McGregor

Savanna McGregor a admis être très inquiète pour la nation du Lac-Barrière, sa nation sœur, mais aussi pour la communauté autochtone du Lac-Simon, en Abitibi, qui a aussi dû être évacuée.

On retient notre souffle , a admis la grande cheffe, ajoutant au passage que des citoyens de Kitigan Zibi ont proposé d’aller suivre la formation d’urgence avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) afin de pouvoir aider.

Avec les informations d’Alexandra Angers et de Marie-Jeanne Dubreuil