Gabrielle Papillon signe une comédie musicale queer

La musicienne basée à Halifax a commencé à travailler sur le concept de cette pièce en 2016. La présenter devant public est un rêve qui devient réalité.

C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire parce que j'ai des membres de ma famille qui font de la comédie musicale, puis moi aussi j'en avais fait quand j'étais jeune , laisse savoir Gabrielle Papillon.

Mind the Light est une comédie musicale queer sur le combat d'une femme pour l'amour, la famille et la liberté. Une histoire qu'elle avait d'abord composée pour sa chanson Go Into the Night.

La pièce, d'une durée de deux heures, est basée sur sa propre famille, mais aussi sur son vécu comme femme queer. D'ailleurs, parmi les artistes sur scène, la majorité font partie de la communauté LGBTQ+.

« C'était important que tout le monde qui joue un personnage gai, le soit. Et il y a des personnages hétéros qui sont aussi joués par des gais. C'était important qu'on conte nos histoires. » — Une citation de Gabrielle Papillon, dramaturge et musicienne

Gabrielle Papillon raconte une histoire très personnelle dans sa comédie musicale. Photo : CBC Music

Une histoire basée sur sa famille

Tout commence au 19e siècle, avec l'histoire de l'arrière arrière-grand-père de la Gabrielle Papillon, un gardien de phare sur l'île aux Perroquets, dans les îles de Mingan sur la Côte-Nord, au Québec.

Le soir que sa femme accouchait de leur première enfant, une tempête faisait rage.

Puis lui, il est parti au milieu de la nuit avec son assistant pour chercher une sage-femme et ils se sont noyés , raconte-t-elle. Pendant ce temps, sur l'île, mon arrière-grand-mère Azélie est née le soir qu'elle a perdu son père.

« Il y a beaucoup de moi là-dedans. C'est une histoire d'amour, une histoire de tragédie, et d'isolement. Mais c'est drôle aussi, c'est un petit peu tout ça. » — Une citation de Gabrielle Papillon, dramaturge et musicienne

La pièce, qui n'est pas finalisée, sera présentée en lecture et en chansons dans le cadre de la série Work-in-Progress du festival Stages, samedi, à 15 h 30, au théâtre Alderney Landing.

La pièce finale pourrait être présentée en 2025, selon l'artiste, qui attend toujours du financement pour la compléter.

D'après les informations de Nathalie Geddry, de l'émission La Mouvée