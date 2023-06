Une année record pour le vol de voitures au pays en 2022

Des pertes records de plus d’un milliard de dollars ont été enregistrées par les assureurs l’an dernier. La hausse la plus marquée du nombre de véhicules volés est dans les provinces les plus populeuses. Le rapport recense une augmentation de 50 % au Québec de 2021 à 2022 et de 48,3 % en Ontario sur la même période. La majorité des modèles dérobés dans ces provinces sont de 2017 ou plus récents.

Au pays, 57 % des voitures volées depuis 2020 ont été retrouvées. Le taux est plus bas au Québec (34 %) et en Ontario (45 %). Selon le rapport, c’est parce que les voleurs ciblent les voitures de luxe, changent le numéro d’identification du véhicule (NIV) et les envoient à l’étranger par bateau pour les revendre.

Le port de Montréal est une plaque tournante pour l’exportation de voitures volées, selon des experts. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Bon an, mal an, on retrouve entre 5 % et 10 % des voitures avec leur NIV altéré au port de Montréal , explique Jacques Lamontagne, le directeur des services d’enquêtes pour le Québec et les Maritimes pour Équité Association.

Le Canada : un havre pour les voleurs

Le rapport stipule que les acteurs du crime organisé considèrent le vol de véhicules au Canada comme une activité à faible risque et à forte rentabilité . De plus, les marges bénéficiaires sont élevées et valent le faible risque de conséquences pour les criminels , indique le Rapport sur les tendances de 2022 en matière de vol de véhicules.

M. Lamontagne demande de changer les lois pour permettre un échange d’information entre les banques de données de l’Agence des services frontaliers du Canada et les compagnies d’assurances. Cela permettrait de mieux suivre et retracer des véhicules volés qui traversent les frontières, selon lui.