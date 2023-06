Des infrastructures de Bell et Télébec endommagées par les feux de forêt

Le réseau internet et la téléphonie résidentielle sont interrompus dans plusieurs secteurs du Nord-du-Québec.

L’incendie dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon était surveillé de près par les autorités.

Mélanie Morin de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a confirmé que les flammes qui s'approchaient dangereusement de la route 113 l'ont finalement traversé.

Les feux de forêt sont aussi à proximité de Chibougamau et de la communauté crie d'Oujé-Bougoumou. La population a reçu un avis d'évacuation mardi en soirée. Les feux ont aussi endommagé des infrastructures de télécommunication.

Les services sont ralentis ou interrompus pour des clients de Bell et Télébec dans les communautés de Miquelon, Waswanipi, Chapais, Chibougamau, Mistissini, Oujé-Bougoumou.

Nos équipes sont prêtes à intervenir dès que ce sera sécuritaire de le faire , écrit Caroline Audet, responsable des relations avec les médias chez Bell.

Les impacts des feux de forêt sur la fibre optique avaient été mentionnés mardi par le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Route et chemins fermés

Certains chemins sont barrés par mesure de sécurité à cause des feux de forêt en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Des axes routiers sont fermés à la circulation dans le Nord-du-Québec et en Abitibi-Témiscamingue. Barrières, cônes et panneaux indiquent aux automobilistes l’interdiction de se rendre près des incendies et des opérations de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

À l’émission Ça vaut le retour, Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports du Québec, indiquait que la route 117 dans la réserve faunique La Vérendrye est sous surveillance.

On a des camions-citernes qui sont positionnés dans un de nos centres de services à Maniwaki. Ils sont mobilisés et peuvent être déployés pour pouvoir sécuriser la route dans la zone de la réserve faunique en Outaouais ou dans la section de l’Abitibi , indique-t-elle.

Les entraves Des routes sont fermées dans les deux directions pour une durée indéterminée. Route 113, entre Waswanipi et Senneterre

Route 1005, entre Matagami et Lebel-sur-Quévillon et la route du Nord

Route Billy-Diamond à Matagami

Route du Nord dans le secteur de Chibougamau

Route des 6e-et-7e Rangs à Saint-Lambert en Abitibi-Ouest La circulation se fait en alternance sur la route 101 à la hauteur du chemin de l'Esker dans le secteur de Rouyn-Noranda

Sarah Bensadoun recommande de consulter Québec 511 pour vérifier l’état du réseau routier avant de se déplacer.