Soins communs et Santé Sud poursuivis par d’anciennes patientes du Dr Bissonnette

Une poursuite judiciaire a été intentée contre le Dr Arcel Bissonnette et plusieurs institutions et établissements de santé. Cinq anciennes patientes soutiennent que leurs plaintes pour agression sexuelle n’ont pas été traitées de manière satisfaisante.

L’ex-médecin de Sainte-Anne fait également face à plus de vingt chefs d’accusation pour agression sexuelle.

La poursuite a été déposée à la Cour du banc du Roi le 29 mai dernier.

D’après des documents de Cour consultés par Radio-Canada, les victimes auraient subi des agressions sexuelles et voies de fait alors qu’elles étaient les patientes du Dr Arcel Bissonnette. Ces événements auraient eu lieu dans une clinique et un hôpital de Sainte-Anne.

Dans l'un des cas présumés, une patiente affirme qu'elle a immédiatement signalé au directeur de la clinique avoir été agressée par le Dr Arcel Bissonnette. Ce dernier aurait attendu plusieurs mois avant d’en parler avec l’agresseur présumé.

La clinique aurait alors proposé d'organiser une réunion où le médecin présenterait ses excuses à la femme, mais cette dernière a refusé.

Un autre cas indique qu'Arcel Bissonnette aurait sexuellement agressé une patiente de 16 ans qui avait pris rendez-vous pour s’informer sur la contraception.

Selon les documents consultés, une autre femme aurait subi un examen pelvien douloureux et excessivement long . Arcel Bissonnette lui aurait ensuite donné des médicaments qui l'ont incapacité , sans qu’elle reçoive d’explications.

Elle affirme qu'elle aurait également été hospitalisée pendant sept jours sans qu’on lui en explique la raison. Elle avait finalement pu quitter l’hôpital qu'après que sa mère ait appelé son ancien médecin à Winnipeg, qui serait intervenu pour lui fournir un plan de traitement approprié.

La victime présumée indique qu'elle aurait également été soumise à du harcèlement de la part du Dr Bissonnette.

Des actions insuffisantes

Les victimes présumées estiment que les efforts déployés, après le dépôt de plaintes auprès de la clinique, de l'autorité sanitaire, du Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba, et de la police, étaient insuffisants ou inexistants.

Les plaignantes déclarent que la clinique et/ou l'autorité sanitaire savaient ou auraient dû savoir que le Dr Bissonnette représentait un danger pour les patients dont il s'occupait , rapporte le dossier.

Selon les documents, les cinq femmes n’auraient pas porté plainte plus tôt compte tenu de la peur, de la honte et du traumatisme qu’elles ont subi .

On peut y lire que la conduite de l’ex-médecin aurait été intentionnelle et commise en sachant qu'elle causerait à chacune des plaignantes, dont l'une était mineure à l'époque, de l’humiliation, de l’indignité et de la détresse physique, mentale et émotionnelle, et des blessures .

Les cinq femmes réclament des dommages-intérêts généraux et punitifs, notamment pour la détresse encourue, les coûts de futurs soins et traitements et la perte de revenus.

La déclaration indique que les femmes impliquées auront toutes besoin de thérapie et souffrent d'effets tels que le stress post-traumatique, la dépendance à l'alcool, les pensées suicidaires et les impacts négatifs sur les relations familiales et sociales.

Mardi, Soins communs et Santé Sud n’avaient pas répondu aux demandes de commentaire de CBC /Radio-Canada. Un porte-parole de Santé Sud a toutefois précisé que l’organisation n’existe que depuis 2019.

CBC /Radio-Canada a aussi tenté de joindre l’avocat d’Arcel Bissonnette, mais sans succès.

Mise à part cette poursuite, Arcel Bissonnette fait face à plus de 20 chefs d’accusation pour agression sexuelle pour lesquels il a plaidé non coupable. Son procès a débuté le mois dernier pour cinq de ces chefs d'accusation, tandis que 10 autres devraient être portés en cour en février 2024.

En janvier dernier, un procès contre l’ex-médecin a été interrompu après que la Couronne ait demandé une suspension des procédures après l’examen de preuves fournies par la police.

L'ancien médecin s'est vu interdire d'exercer après les premières accusations portées contre lui.