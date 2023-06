Deux fermetures de route isolent Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine

Selon Québec 511, deux sections de la route 132 sont fermées. Le premier tronçon visé par une fermeture est situé entre Gros-Morne et Manche-d'Épée; la route y est inaccessible en raison d’éboulements.

Une deuxième section de la route 132, quant à elle située entre Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et Grande-Vallée, était aussi inaccessible au moment de publier ces lignes. Des inondations sont à l’origine de la situation.

Ces fermetures isolent donc les résidents de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, qui doivent également conjuguer avec une panne d'électricité. Selon Hydro-Québec, plus de 300 foyers de cette municipalité sont touchés. Le rétablissement du courant y est prévu vers midi.

« On est enclavés, on est isolés. Heureusement, on n'est pas en hiver! »