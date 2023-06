Hommage à Guy Lafleur : deux jeunes de la Mauricie recrutés

Les deux jeunes ont déclaré qu’ils étaient comme sur un nuage quand ils ont appris la nouvelle.

Après avoir testé leurs habiletés sur la glace, leur coordination et leur aisance en improvisation, les deux jeunes hockeyeurs ont su se démarquer auprès de l’équipe de création , indique la Corporation des événements de Trois-Rivières par voie de communiqué.

Ces rôles allient deux de leurs grandes passions. Loïc Roussel et Jules Sévigny font à la fois du théâtre et du hockey.

Je suis vraiment impatient de faire le spectacle devant tout le monde, puis de voir tout le monde applaudir, crier, ça va vraiment être le fun, affirme Jules Sévigny.

Les deux hockeyeurs sont conscients de la légende qu’est Guy Lafleur. On sait que Guy Lafleur, c'était quelqu'un d'important , explique Loïc Roussel qui a rencontré Guy Lafleur lorsque son chandail des Remparts du Québec a été retiré. Il lui avait signé un autographe.

Les deux jeunes joueront chacun un rôle en alternance. Le premier rôle est celui de l’enfant, un joueur de hockey talentueux qui découvre tout au long du spectacle qui est Guy Lafleur et qui rêve, comme beaucoup d’autres de sa génération, de devenir hockeyeur professionnel. Le second rôle est celui de l’ami, un compagnon espiègle et joyeux, qui est porté par la passion et l’imaginaire de son ami , indique la Corporation.

Par ailleurs, le Cirque du Soleil a rendu public un autre extrait de la trame musicale. Il s’agit d’un arrangement de la chanson Aimes-tu la vie? de Boule Noir.

Le spectacle intitulé Guy! Guy !Guy! sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières, du du 19 juillet au 19 août 2023.

Avec des informations de Kassandra Lebel