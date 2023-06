Les Torontois doivent rester à l’intérieur autant que possible et éviter l’activité physique lorsqu’ils sont à l’extérieur pour se protéger des polluants provenant des feux de forêt, avisent des experts en santé publique.

Le niveau de pollution de l'air est devenu élevé en raison de la fumée de feux de forêt , affirme Environnement Canada.

Bien qu’ils soient à des centaines de kilomètres de la Ville Reine, les brasiers ravageant le Nord-Est de l’Ontario et du Québec peuvent avoir un impact sur la santé des Torontois.

Les jeunes enfants, les aînés ainsi que les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents sont particulièrement à risque. Il est recommandé de porter un masque à l’extérieur.

La fumée contient de nombreuses particules polluantes, dont les PM 2,5, appelées ainsi puisqu’elles mesurent moins de 2,5 micromètres.

Le problème est qu’elles sont assez petites pour être respirées directement dans vos poumons. Des nanoparticules peuvent ensuite passer des poumons à vos vaisseaux sanguins, ce qui peut avoir un impact sur d’autres organes , explique le Dr Samir Gupta, pneumologue et clinicien-chercheur à l'hôpital St. Michael de Toronto.

Les polluants causent aussi des enjeux pour la santé cardiaque à moyen et long terme, souligne le Dr Christopher Labos, qui est cardiologue. Si on a de plus en plus de feux de forêt, ça aura des répercussions sur la santé , dit-il.

La fumée des incendies de forêt peut être nocive pour la santé de tous, même si les concentrations sont faibles , note d’ailleurs Environnement Canada dans un bulletin spécial publié le 7 juin.

La cote air santé d’Environnement Canada, qui identifie le risque posé par la qualité de l’air sur la santé, est actuellement à 6 à Toronto, ce qui représente un risque modéré.

En Ontario, une cinquantaine d'incendies de forêt sont répertoriés, selon le ministère des Richesses naturelles.

Début de la liste Album photo de 10 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Aller à l'image 1 Aller à l'image 2 Aller à l'image 3 Aller à l'image 4 Aller à l'image 5 Aller à l'image 6 Aller à l'image 7 Aller à l'image 8 Aller à l'image 9 1 / de 10 Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 10 Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Image 2 de 10 Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Image 3 de 10 Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Image 4 de 10 Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Image 5 de 10 Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Image 6 de 10 Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Image 7 de 10 Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Image 8 de 10 Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Image 9 de 10 Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Image 10 de 10 Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell Fin de la liste Album photo de 10 éléments. Retour au début de la liste?

Réduction des activités scolaires

Après avoir consulté la cote air santé, le Conseil scolaire du Conseil scolaire du district de Toronto (TDSB) a choisi de reporter ou déplacer à l’intérieur les activités sportives ardues prévues le 7 et 8 juin. Les récréations auront encore lieu à l’extérieur, mais le conseil scolaire permettra à certains enfants de rester à l’intérieur s’ils ont des problèmes respiratoires et l'école a suffisamment de personnel.

Les sentiments à l’égard de la décision sont partagés parmi les parents du conseil. Je pense que les bénéfices d’être à l’extérieur l’emportent sur le risque que porte la qualité de l’air , pense Shaziya Malam.

C’est bon que le conseil scolaire se soucie du bien-être de nos enfants. Je trouve intéressant que le conseil scolaire ne recommande pas aux enfants de porter un masque , souligne Rohan Francis.

La fumée provenant des feux de forêt au Nord-Est de l'Ontario et au Québec couvraient le ciel torontois le 6 juin 2023. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell/CBC News

Le Conseil scolaire Viamonde a recommandé aux écoles de réduire ou reporter les activités à l’extérieur des enfants, dépendant de leur région. Il recommande aussi aux établissements de fermer leurs fenêtres et d'utiliser des unités de filtrations d’air en tout temps.

Le Conseil scolaire MonAvenir, quant à lui, ne gardera les enfants à l’intérieur que si la cote d’air d’Environnement Canada atteint 7 ou plus, ce qui représenterait un risque élevé. Environnement Canada prévoit que la cote pourrait atteindre 8 ou 9 le 8 juin à Toronto.

Si la fumée est très présente, les fenêtres seront fermées et on fera fonctionner les filtres HEPA afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur , a indiqué le conseil scolaire dans un courriel envoyé aux parents le 7 juin.

La Ville de Toronto en mode prévention

Tout comme certains conseils scolaires, la Ville de Toronto a annulé des activités récréatives extérieures qui devaient avoir lieu le 7 et 8 juin. Les terrains de sport municipaux demeures toutefois ouverts au public.

Toutes les activités extérieures organisées par les garderies municipales sont aussi suspendues.

L’équipe Street to Homes, qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance, parcourt les rues pour s’assurer du bien-être des personnes dans le besoin et leur recommander de se déplacer à l’intérieur.

La Ville s’affaire aussi à rendre disponible de nouveaux espaces dans les refuges qu’elle gère.

Les Blue Jays de Toronto joueront pour leur part à toit fermé le 7 juin en raison de la fumée des feux de forêt. Le Centre Rogers ne laissera pas son toit rétractable ouvert comme il l’a fait le 6 juin au soir.