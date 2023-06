L’art de raconter une histoire avec le sable

Elle propose une performance le jeudi 8 juin, dans le cadre du Festival AVEC. J'invite le public à entrer dans la nuit avec moi! Le dessin dans le sable, on peut le voir sur Internet, mais peu de personnes peuvent dire qu'elles en ont vu en direct , affirme l'artiste qui se passionne pour cet art éphémère.

Je suis à l'aise de faire un dessin et de l'effacer après. Ça crée une réaction chez moi, mais aussi chez le public. Je me dis souvent que l'image est plus belle dans la tête du spectateur. Parce que le spectateur complète avec son propre imaginaire, son propre vécu , confie-t-elle.

L'œuvre en sable, La femme-phoque ou la Selkie, de Josée Courtemanche. Photo : Photo fournie : Josée Courtemanche

Coup de coeur pour le sable

Le jour où Josée Courtemanche a vu une artiste ukrainienne dessiner avec du sable lors d'un concours il y a plusieurs années, ce fut une réelle révélation.

C'est donc bien merveilleux! On peut faire ça sur une scène, et avec les images, on peut raconter. C'est une forme artistique qui se prête à toutes sortes de collaborations, avec des conteurs, avec des musiciens, avec des artistes de la parole , témoigne-t-elle.

L'œuvre en sable, Un habitant de la mer, de l'artiste sherbrookoise Josée Courtemanche Photo : Photo fournie : Josée Courtemanche

Josée est autodidacte. À force de voir d'autres artistes et de pratiquer, elle en est venue à parfaire son art. L'artiste multidisciplinaire, qui détient un baccalauréat en design graphique, travaille donc sur une table lumineuse, installée sur un support à la hauteur de ses hanches et elle manipule le sable avec ses mains. Elle réussit à dessiner des scènes ou des personnages. Le sable prend vie, grâce à une caméra installée sur la table et les images sont projetées sur grand écran. Elle en fait sa mission de faire découvrir cet art unique. C'est une de mes motivations de le faire connaître, de le partager et de le faire vivre.

Un ballet de mains

Pour sa performance, Empreintes de sable, elle sera accompagnée d'un musicien, le violoniste Charles Van Goidtsenhoven. Il n'y a pas de paroles lors de cette représentation d'une heure, outre l'introduction et la conclusion, mais il y a le ballet des mains de Josée qui crée des tableaux en direct, sur de la musique. L'effet est cinématographique. Il y a un fil narratif à travers les images, inspiré de personnages de contes et de légendes , explique l'artiste qui participe au Festival AVEC.

L'événement, qui est de retour pour une deuxième année, est organisé par le Comité arts et culture Jacques-Cartier et se déroule jusqu'au 18 juin au parc du Domaine-Howard à Sherbrooke.

Toutes les activités du festival ont pour objectif de célébrer les arts vivants, notamment avec du théâtre, du cirque, de la musique, de la danse et des ateliers participatifs. Elles sont toutes offertes gratuitement.

Pour Empreintes de sable, la représentation a lieu le jeudi 8 juin, à 21 h. S'il pleut, la représentation est remise au dimanche 11 juin.