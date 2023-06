Le combat sans relâche se poursuit en Abitibi-Ouest. Le feu de forêt situé tout près de Normétal n'est pas maîtrisé. Les pompiers forestiers sur le terrain, l’arrosage à l’aide d’avions-citernes et d’hélicoptères ont maintenu la pression toute la journée mardi.

L'incendie démontrait un comportement très agressif vers le sud. On a pu continuer à travailler toute la journée. Pour l’instant, l’incendie est vraiment aux portes de Normétal , décrit Mélanie Morin, porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu.

Ce même incendie se situe à environ quatre kilomètres de Saint-Lambert. En raison des vents, l'incendie peut se diriger dans différentes directions , a rappelé Mélanie Morin.

Elle confirme que ce seul incendie menace les municipalités de l’Abitibi-Ouest et que les panaches des incendies en Ontario peuvent être visibles de l’Abitibi-Ouest.

Un feu de forêt est combattu dans le secteur de Normétal, en Abitibi-Ouest, et un incendie fait rage du côté de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Ça ne va pas bien du tout , disait la mairesse de Saint-Lambert, Diane Provost à Ça vaut le retour.

Normétal ayant déjà été évacué samedi, les quelque 200 citoyens de Saint-Lambert ont eux aussi dû se relocaliser dans des campings, dans la famille et du côté de La Sarre.

Elle rapportait la colère de certains citoyens qui estiment ne pas avoir eu le temps de se préparer à l’évacuation malgré le niveau de préalerte qui avait précédemment été décrété.

« On ne pense jamais que ça peut arriver vite comme ça. » — Une citation de Diane Provost

Dans le secteur du lac Daiguisier, à Rapide-Danseur, l’évacuation à titre préventif était recommandée. Les municipalités de La Reine, Clerval ont décrété à leur tour l'état d'urgence.

Les élus et citoyens tentent de se tenir informés sur la situation des feux de forêt. La fumée est bien présente sur le territoire. Ça ne semble pas avoir progressé pendant la nuit , estime Normand Lagrange, directeur général de la MRC d’Abitibi-Ouest.

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a fait le point mardi à Val-d'Or sur les feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel a annoncé l'arrivée de renfort en Abitibi-Témiscamingue.

Des équipes de la SOPFEU se sont aussi dirigées vers deux nouveaux feux dans le secteur de Destor à Rouyn-Noranda près de la route 101.

Évacuations dans le Nord-du-Québec

Plusieurs personnes qui avaient quitté Chibougamau dans la soirée de mardi sont allées au Centre sportif Benoît-Lévesque, de Roberval. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Au nord de Chibougamau, un incendie a brûlé plus de 50 000 hectares. L’incendie se trouvait à 20 kilomètres de la municipalité, mais se dirigeait vers le noyau urbain ce qui a forcé les autorités à ordonner l’évacuation. Les citoyens d’Oujé-Bougoumou ont aussi été obligés de quitter leur domicile.

Mardi soir, deux incendies étaient combattus à Lebel-sur-Quévillon. Mélanie Morin confirme qu’un feu de forêt a traversé la route 113, mais encore à une certaine distance de Lebel-sur-Quévillon .

Route et chemins fermés

Des axes routiers sont fermés à la circulation en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec. Barrières, cônes et panneaux indiquent aux automobilistes l’interdiction de se rendre près des incendies et des opérations de la SOPFEU.

À l’émission Ça vaut le retour, Sarah Bensadoun, porte-parole du ministère des Transports du Québec, indiquait que la route 117 dans la réserve faunique La Vérendrye est sous surveillance.

On a des camions-citernes qui sont positionnés dans un de nos centres de services à Maniwaki. Ils sont mobilisés et peuvent être déployés pour pouvoir sécuriser la route dans la zone de la réserve faunique en Outaouais ou dans la section de l’Abitibi , indique-t-elle.

Les entraves Des routes sont fermées dans les deux directions pour une durée indéterminée. Route 113, entre Waswanipi et Senneterre

Route 1005, entre Matagami et Lebel-sur-Quévillon et la route du Nord

Route Billy-Diamond à Matagami

Route du Nord dans le secteur de Chibougamau

Route des 6e-et-7e Rangs à Saint-Lambert en Abitibi-Ouest La circulation se fait en alternance sur la route 101 à la hauteur du chemin de l'Esker dans le secteur de Rouyn-Noranda

Sarah Bensadoun recommande de consulter Québec 511 pour vérifier l’état du réseau routier avant de se déplacer.