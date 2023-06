La marée haute a emporté des tables de piquenique de la plage municipale de Le Goulet. La Municipalité avait installé cet équipement quelques semaines plus tôt que d’habitude cette année.

Wilfred Roussel, ancien maire et ancien député de Shippagan-Lamèque-Miscou, a passé des heures à évaluer les dégâts le long de la côte. Il rappelle que la communauté a pris des mesures ces dix dernières années pour prévenir l’érosion. Ce qu’il a vu mardi l’a attristé.

On est allé se promener et on a vu le cap défait et détruit, rongé, le sable enlevé. On voit apparaître les anciennes clôtures qu’on avait faites avec des arbres. Même des casiers à homard, on les voit apparaître. Il y a une destruction sur deux ou trois kilomètres , déplore M. Roussel.

Les tempêtes qui balaient les côtes à marée haute peuvent faire ce genre de dégâts.

Des reproches lancés à Fredericton

Le Goulet n’en est pas à ses premières difficultés du genre. Wilfred Roussel ajoute que des experts-conseils ont produit un rapport à ce sujet durant ses années au conseil municipal.

Maintenant on parle de centaines de millions de dollars en intervention. Nous, on a travaillé avec les moyens du bord. Mais là, c’est rendu grave. Puis, ils les ont, les recommandations, au gouvernement. Ça fait plus d’un an , souligne M. Roussel.

Wilfred Roussel, ancien maire et ancien député de Shippagan-Lamèque-Miscou, lance des reproches au gouvernement en ce qui concerne la prévention de l'érosion côtière. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement, selon lui, n’agit pas assez vite.

Curieusement, il y a trois ans, ils avaient émis un arrêté contre nous pour nous empêcher de faire des interventions, nous empêcher de faire de l’ensablement, et cet arrêté est toujours en vigueur. Je ne sais pas ce que fait le gouvernement. On dirait qu’il se fout de la Péninsule acadienne et de toutes les régions côtières au Nouveau-Brunswick , ajoute M. Roussel.

Débats sur l’érosion à l’Assemblée législative

À l’Assemblée législative, mardi, la députée de Caraquet, Isabelle Thériault, a demandé au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Gary Crossman, d’expliquer son plan en matière de lutte contre l’érosion côtière.

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Gary Crossman, affirme que son gouvernement travaille avec les municipalités. Photo : Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

Le ministre Crossman a rappelé que les municipalités en majorité ont chacune un plan d’action en cas d’inondation, y compris en matière d’érosion, et que son gouvernement travaille avec elles.

Nous allons continuer d’acheminer l’argent pour les aider. Est-ce que ça va se produire du jour au lendemain? Non. Est-ce que ça va se produire avec le temps? Nous espérons que ce sera plus tôt que tard parce que c’est important , a déclaré M. Crossman­.

La députée Thériault a ajouté qu’une grande partie du fonds provincial pour la lutte contre le changement climatique, qui est financé par la taxe carbone, n’est toujours pas dépensée. Elle a demandé au ministre Crossman combien d’argent sera consacré à la protection du littoral et selon quel échéancier.

Le ministre a expliqué qu’il s’agit d’un fonds à long terme qui ne peut être dépensé au complet en un an. Il a indiqué que cet argent et des fonds du fédéral ont servi à aider la communauté de Pointe-du-Chêne qui a subi des dommages l’an dernier. Cela va continuer , a-t-il assuré.

La députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault, estime que le gouvernement progressiste-conservateur n'a aucun plan de lutte contre l'érosion côtière. Photo : Assemblée législative du Nouveau-Brunswick

Les explications de Gary Crossman n’ont pas convaincu la députée. Non seulement le ministre ne peut pas être spécifique, il avoue clairement que ce gouvernement n’a aucun plan , a conclu Isabelle Thériault.

Les météorologues prévoient que les vents forts dans la Péninsule acadienne vont se poursuivre jusqu’à samedi.

Avec des renseignements de Mario Mercier et de Pierre Philippe LeBlanc